Una nueva oportunidad para Mancuso y 'Jorge 40', si dicen la verdad podrían ingresar a la JEP

Dos audiencias públicas en las que deberán decir la verdad que conocen sobre el conflicto armado, incluidas las alianzas criminales que tejieron con altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, serán la última oportunidad que tendrán los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ para ser aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En esa audiencia, deberán demostrar su condición de "sujetos incorporados funcional y materialmente a la Fuerza Pública", para que se les permita someterse a la justicia transicional.



Sobre Salvatore Mancuso la JEP explicó que en un auto de 2022 la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó la decisión de primera instancia de rechazar la solicitud de sometimiento presentada por el exjefe paramilitar en calidad de tercero civil.



Esto porque, según la JEP, no logró vencer la evidencia que existe en su contra, como confeso paramilitar, conforme a la cual, durante todo su trasegar criminal en el conflicto armado, se desempeñó única y permanentemente como miembro de grupos paramilitares, incluso antes de la fundación de las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.



En este mismo sentido la JEP rechazó también la solicitud de sometimiento de Mancuso como agente estatal de facto, tras determinar que, como cabecilla de los grupos paramilitares que operaron en Córdoba y luego se extendieron a otras regiones del país, no cumple con las condiciones establecidas en el ordenamiento nacional e internacional para ser considerado miembro de las fuerzas armadas regulares, ni siquiera de facto.



Sin embargo, la JEP sí encontró que Mancuso pudo haber ostentado la condición de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública, en su condición de bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar. Condición que le abriría la puerta en esta Jurisdicción, si logra demostrarlo.



“La Sección considera que, en caso de demostrar fehacientemente la condición personal de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública, Mancuso Gómez podría comparecer ante la JEP. Para demostrar que efectivamente desempeñó ese rol, debe asistir a una audiencia única de verdad plena, que organizará la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (...) En esta tendrá una última oportunidad de hacer aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena, en presencia de las víctimas y del Ministerio Público”.

Última oportunidad de 'Jorge 40'

Sobre ‘Jorge 40’ excomandante del Bloque Norte de las AUC, la JEP explicó que revocó la decisión de primera instancia que rechazó su sometimiento en calidad de antiguo integrante y comandante paramilitar.



Esto principalmente porque si bien la Sala acertó en rechazar la postulación de Tovar Pupo como antiguo paramilitar, dado que los miembros de esos grupos, por regla general, no tienen cabida en la JEP, no se ocupó de resolver si él podía someterse individual y excepcionalmente en una calidad distinta: la de posible sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública.



En este sentido la JEP programará una audiencia de verdad para recibir, en presencia de las víctimas y del Ministerio Público, toda la verdad que este pueda aportar y bajo esta línea determinar si puede ser aceptado, o no, en esta Jurisdicción.



Por último la JEP ordenó que se adopten, de ser necesario, las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida e integridad del solicitante, de su familia y su apoderado judicial, de cara a las revelaciones que tiene el deber de efectuar.