Tres mineros resultaron quemados tras derrumbe en mina de carbón en Jamundí

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades reportaron que tres mineros resultaron quemados tras derrumbe en mina de carbón en ubicada en el corregimientos de Puente Vélez, Jamundí.



Eduardo Sierra, comandante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, comentó que los tres heridos ya fueron trasladados a centros asistenciales.



"Preliminarmente conocemos, por parte de la comunidad que estuvo presente en el lugar para ayudar a los afectados, que hubo una explosión, pero esto no se ha confirmado", dijo.



Al parecer, uno de los afectados fue remitido a Cali por la gravedad de sus heridas, sobre los otros dos mineros no se conoce su estado de salud.



Por el momento se reportó que no hay más personas afectadas y que la emergencia fue controlada por los Bomberos.



