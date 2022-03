Taxista fue asesinado por presuntos pasajeros en el oriente de Cali.

En la noche del jueves 10 de marzo, fue asesinado un taxista, presuntamente por dos pasajeros en un supuesto intento de robo.



La víctima fue identificada como Julio Fernando Rivas Lemus, de 35 años y quien conducía un taxi de placas VCS 748. El taxista había sido apuñalado varias veces con un arma cortopunzante. Aunque fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, el hombre falleció por la gravedad de sus heridas.



Los hechos ocurrieron en la carrera 28 con calle 73, sector los mangos sobre de la Avenida Ciudad de Cali, al oriente de la ciudad. Según confirmó la Policía, al llegar al lugar, hacen la captura de una mujer de 19 años y un hombre de 18 años, quienes serían los presuntos responsables del asesinato.



"En una carrera que el taxista recoge, una pareja, le propinan heridas con arma blanca en el momento en que le iban a hurtar el producido del día", confirmó el General Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.



Además, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que sea definida su situación judicial por el delito de homicidio.



El Gremio de taxistas lamentó y rechazó el asesinato del conductor, y el representante del Sindicato Mesa Nacional de Taxistas, Jhon Peñuela Victoria, le pidió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y al Secretario de Seguridad, Carlos Soler Parra, que se implemente el botón de pánico.



"Lo que más no tiene consternados a nosotros es lo del alcalde Jorge Iván Ospina y su secretario de Seguridad, que no han querido volver obligatorio el decreto del botón de pánico"; afirmó el líder sindical.



"No nos salvará la vida, pero sí vamos a mitigar mucho los atracos y estos asesinatos que se han generado y han aumentado mucho en su administración. Señor alcalde, no más, ¿cuántos muertos más para que ese botón de pánico sea obligatorio para el gremio de taxistas?", agregó.