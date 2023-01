Revelan prueba de supervivencia de soldado secuestrado en Bolívar

Horas después que se conociera que el soldado, Luis Domingo Morelos González, fue secuestrado en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, cuando se encontraba de permiso, sus captores publicaron una prueba de supervivencia.



Esta prueba es un video de 40 segundos de duración, donde el soldado dice que se encuentra bien de salud y que ha sido tratado bien por sus captores, que según las autoridades, son hombres del grupo armado organizado residual E37.

👉 Las disidencias de las Farc subieron un vídeo del soldado Luis Domingo Morelos González, quién fue secuestrado en las últimas horas en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, cuando se encontraba de permiso.

“Me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después de que trate de huir, se portaron de la mejor forma, no me hicieron daño, ni me han golpeado ni maltratado. Como se dan cuenta estoy bien de salud”, dice el soldado en este video.



Por último, señala que el motivo de su secuestro es porque estaba consumiendo sustancias ilícitas: “Yo no soy el único, en el batallón hay más de un consumidor”.



Este secuestro se suma al del sargento segundo del Ejército Juan Gabriel Chachinoy, quien habría sido secuestrado en cercanías al municipio del Tambo, Cauca, cuando se movilizaba en un bus de servicio público.



De acuerdo con información preliminar de las autoridades, este hecho se presentó en la tarde este martes 10 de enero, cuando el bus que cubría la ruta Popayán- El Tambo- Piedrasentada- Pasto, fue detenido por presuntos integrantes del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc.



Al revisar el vehículo y notar la presencia del militar, lo bajaron junto con su equipo de campaña y ordenaron al bus continuar su camino.



En la bodega del automotor quedaron otras pertenencias del suboficial que se encuentran en poder de las autoridades. En este caso aún no se conoce ninguna prueba de supervivencia.