Revelador testimonio: hombre habló con Valentina Trespalacios antes de su asesinato

Más de una semana después del crimen de Valentina Trespalacios, que habría sido asesinada por su pareja, el estadounidense John Poulos, se sigue conociendo información clave que ayudaría a las autoridades a esclarecer lo que sucedió.



Cabe recordar que un reciclador fue quien halló el cuerpo de la joven al interior de una maleta de color azul en la tarde del pasado domingo 22 de enero.



Este martes salió a la luz un testimonio clave que está en poder de los investigadores y que respaldaría las acusaciones en contra de Poulos.



Según conoció El Tiempo, el pasado 24 de enero la Fiscalía habló con otro hombre que tuvo contacto con la joven DJ antes de su muerte, pues, las evidencias indican que Valentina le envió sus últimas fotos y mensajes.



Se trata de Santiago Luna, un inversionista en criptomonedas, con quien Trespalacios habría salido por cerca de un año. Al parecer, este hombre fue la persona con quien Valentina más interactuó antes se ser asesinada.



La versión del empresario indica que una semana antes de lo sucedido salió a cenar con dos amigas en Medellín y Valentina le reclamó luego de ver un estado en redes sociales.



"Al siguiente día se calma y hablamos, y me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribe que nos quedan pocos días juntos y que tiene que decirme algo en persona, que no sabe cómo yo lo pueda tomar…”, relató el joven.



Y continuó: "Nos encontramos el día miércoles 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento y también nos quedamos el día jueves en mi apartamento, ella me acompaña a mis reuniones y cenas”.



Sin embargo, el viernes Valentina le dice que debe ir por sus pertenencias para mudarse a un nuevo apartamento. Según Luna, la joven DJ no aceptó que la acompañara.



“Ya el día viernes que estábamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y solo se va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular", contó el joven.



A las 6:28 p.m. Trespalacios le escribió por WhatsApp que había terminado de empacar y un minuto después le dijo que habían llegado a recogerla para ir al apartamento nuevo.



“Yo le escribo: 'Quiero ver ya, entonces al fin con quién vivirás'. Ahí me escribe…¿con mi gata, por eso quiero otro gato…' Le dije que pensé que con más gente, y ella me contesta: 'No bebé, aunque de pronto Silvana viene a vivir a Bogotá unos meses y se queda conmigo'. Eso fue a las 11:58 p.m. del viernes 20 de enero", dice el testimonio, según El Tiempo.



Además, Luna indicó que Trespalacios le había prometido que le enseñaría el nuevo apartamento el lunes 23 de enero.



"Hablé con ella el día sábado 21 de enero, a las 14:20 por Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publica de una cena. Le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que, con unos amigos, y me echa en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas. Yo le mando un emoji de una mano, y el último mensaje que me envía es: 'Mmmm, así estamos?'. Entonces yo la dejé en visto”, le dijo Luna a la Fiscalía.



De acuerdo con la investigación, la foto de la cena que menciona el testigo sería en un restaurante al que la DJ fue con Poulos. Además, todo parece indicar que el extranjero vio los mensajes de Luna al desbloquear el celular de Valentina.



La audiencia en la que el juez determinará si el ciudadano estadounidense irá a la cárcel por su presunta responsabilidad en el crimen fue aplazada este martes luego de la renuncia del abogado defensor de Poulos y la traductora. La diligencia judicial será reanudada a las 9:00 a.m. de este miércoles 1 de febrero.