“Resultados de casos de homicidios son históricos”

La directora seccional de Fiscalías Cali, Sandra Eugenia González, asegura, de manera contundente, que en materia de homicidios y feminicidios los “resultados fueron históricos” en 2022.



La tasa de resultados fue de 35,3 % en los 1427 homicidios registrados en la ciudad y diez municipios más durante el año pasado, frente al 21,35 % en los 1747 casos reportados en 2021.



“En materia de homicidios en el 2022 salvamos a nivel de la dirección seccional 320 vidas, es decir, tuvimos una reducción de 320 homicidios. En Cali fueron 230 vidas las salvadas”, subrayó.



Adicionalmente, se logró el esclarecimiento del 100 % de los 13 casos de feminicidios presentados en esta Seccional durante el año pasado.

Pero, ¿qué ha permitido estos buenos resultados?



González Mina dijo que se trata de una metodología denominada por la Fiscalía General de la Nación ‘Direccionamiento Estratégico en los Territorios’, que contiene unos principios rectores.



“Esta es la Fiscalía de las calles y los territorios”, enfatiza la funcionaria, dando a entender que todo el trabajo judicial y de investigación se llevó a cabo al interior de los barrios y las comunas que generan el mayor número de homicidios no solo en Cali, sino en los diez municipios de influencia de esta Seccional.



Esta focalización territorial les permitió no solo identificar las estructuras criminales que actúan en estos sectores, sino también quiénes son sus líderes y el modus operandi.



De esta manera, se desarticularon 24 organizaciones sicariales, fueron enviados 209 de sus integrantes a la cárcel y cobijadas con medida de aseguramiento otras 230 personas.



“Nosotros focalizamos la acción en los territorios, hemos fortalecido los equipos, concentramos las actividades, generamos unos equipos de reacción que son fiscales y grupos itinerantes y hacemos una inmersión en esos territorios (barrios, comunas y distritos). Esto nos permite conocer la criminalidad e identificar los actores, no solamente individuales, sino también organizaciones criminales”, señaló.

¿Cómo se materializa esta metodología?

a Fiscalía ha fortalecido en tres o cuatro veces los equipos dedicados a la investigación de homicidios, tanto de fiscales como de Policía Judicial. Pero, además, tiene unos equipos de reacción itinerantes que apoyan cuando aumentan los homicidios en ciertos sectores y hay que mejorar la resolución de casos.



Otro principio rector es la articulación. “La metodología que permite tener tan buenos resultados es la forma como nos hemos articulado tanto al interior de la Fiscalía como con toda la institucionalidad que tiene la obligación de trabajar estos temas desde la prevención hasta la judicialización”, anotó la Directora Seccional.



Es así como se viene trabajando en sintonía con la Policía Nacional y las secretarías de Seguridad y Justicia de los entes territoriales, pero también con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura.



Asimismo, se han mejorado las competencias tecnológicas de la seccional, que aunadas al conocimiento de los territorios, ha llevado a unos resultados tan contundentes en reducción de homicidios en 18 de las comunas de la capital del Valle más afectadas por este delito.

Fiscales y policías son asignados como geopolíticamente está distribuida la ciudad. Por eso, en los cuatro distritos hay presencia de Policía Judicial, CTI, Sijín y Fiscales de homicidios, que trabajan desde el acto urgente hasta la obtención de los resultados en casos concretos.

Para el ente investigador ha sido muy importante afectar el crimen a través de impactar sus finanzas, acciones que han redundado en una mayor resolución de los casos y en la reducción judicial de los fenómenos priorizados.









Ejemplo de un caso esclarecido

El 19 de agosto de 2022, dos jóvenes de 22 y 17 años fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Yumbo. Al día siguiente, miembros del CTI de la Fiscalía encontraron tejidos blandos en una alcantarilla en Brisas de Mayo, un barrio contiguo a Siloé, en Cali, además de una blusa, al parecer, del mismo color de la que llevaba una de las mujeres.



Durante 40 días investigadores de la Sijín y de la Fiscalía en desarrollo de la estrategia de esclarecimiento lograron reconstruir todo el trayecto que hicieron las mujeres hasta llegar a una vivienda de dicho sector, ubicado en la Comuna 20.



En el MÍO Cable fueron recogidas y luego llevadas a una vivienda de Siloé. Se logró identificar cómo entraron, qué hicieron allá. Asimismo, que efectivamente allí se produjo la muerte y posterior desmembramiento de ellas, a manos de dos actores criminales que fueron judicializados: el padre y el hijo.



Se logró un recaudo importante de elementos materiales probatorios, gracias a pruebas técnicas, e incluso, ubicar en el lugar de los hechos partes de las telas en donde fueron envueltos los restos que, posteriormente, fueron encontrados en dos lugares y momentos distintos de dicha comuna.



El trabajo de Medicina Legal fue extraordinario también porque permitió identificar, primero, que eran mujeres, y, segundo, que eran las jóvenes desaparecidas en Yumbo.



La comparación de los fragmentos de tela donde estaban envueltos los restos le dieron toda la contundencia a la Fiscalía General de la Nación para poder indicar que esas personas eran presuntos responsables de esos hechos delictivos e imputarlos por los cargos de homicidio agravado y cobijarlos con medida de aseguramiento.

La apuesta para 2023

Sandra González Mina, una mujer afrodescendiente, nacida en Bogotá, de origen caucano, y quien lleva más de 20 años en la Fiscalía, es la encargada de liderar todo esta estrategia contra el homicidio y otros fenómenos tanto en Cali como en Yumbo, Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Pradera, Jamundí, Dagua, Vijes y La Cumbre.



La apuesta para este 2023 es seguir profundizando y consolidando esta metodología, que ha tenido buenos resultados; fortalecer la prevención y la inversión social en los territorios para ir ganándole espacios a la criminalidad en el Valle del Cauca.