Realizaron siete intentos para bloquear Paso del Comercio de nuevo, dice Alcaldía

Alejandro Cabra Hernandez

Como un plan para volver a bloquear el Paso del Comercio, al oriente de Cali, describió la Secretaría de Seguridad y Justicia los hechos sucedidos este jueves en ese sector de la ciudad, donde se presentaron enfrentamientos entre fuerza pública y encapuchados.



"El Paso del Comercio fue abierto hace 10 días. Este jueves se intentó durante un plan articulado bloquear nuevamente. Se realizaron al menos siete eventos alrededor del lugar para distraer la Policía y poder volver a bloquearlo". señaló Carlos Soler, secretario de Seguridad.



Ante esa situación, dijo el Secretario que desde el Puesto de Mando Unificado se reaccionó de manera "clara y contundente". "Lo que se hace es reaccionar con todas nuestras capacidades y se evitaron seis de esos eventos. Desafortunadamente se vandaliza un bus, pero los responsables están identificados y están siendo judicializados".

Agregó que en horas de la tarde la vía fue bloqueada con un tractocamión, cuyo conductor fue retenido en contra de su voluntad. "El contenedor del vehículo es llevado a un punto para ser quemado, pero la fuerza pública no lo permite, a lo que estos sujetos reaccionan disparando hacia los uniformados, que se defiende ante los disparos como última opción con fuerza letal".

También se refirió a la situación registrada en el hospital Carlos Camargo, donde hombres armados que llevaban un herido intimidaron a médicos del lugar. "A la situación reaccionó el Gaula de la Policía y permitió la tranquilidad del personal médico. Las personas armadas se refugiaron entre la población, pero también hay videos para identificarlos".



Fue enfático en afirmar que no entiende estas acciones como parte de la protesta, sino como actos de "vandalismo y terrorismo", porque intimidar en un hospital, "secuestrar un camión para tumbar un poste madre de energía, no es reivindicación".



Reiteró que la fuerza pública esta firme en su labor de evitar los bloqueos y permitir la libre circulación de los ciudadanos. "Su intención era volver a bloquear Paso del Comercio y no lo lograron".



Comentó que la administración municipal ofrece recompensas de entre 20 y 50 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables de cada uno de los eventos mencionados.



Concluyó que la lamentable quema de dos buses se dio "por la frustración que sintieron los delincuentes de no poder volver a bloquear el Paso del Comercio".