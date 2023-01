¿Por qué aplazaron la audiencia para definir si John Poulos va a prisión por el crimen de Valentina Trespalacios?

Para las 9:00 a.m. de este miércoles 1 de febrero fue suspendida la audiencia en la que la Fiscalía busca que sea enviado a prisión John Poulos, principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios.



Aunque este martes inició la audiencia para determinar si el ciudadano estadounidense debía ir a la cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a una serie de 'trabas', el juez de control de garantías determinó aplazarla.



Una de las primeras anomalías fue que el nuevo abogado de Poulos será Juan Manuel Falla, decisión que se tomó luego de que Martín Riascos, quien había asumido la defensa del estadounidense, decidió renunciar porque, según manifestó, ha estado recibiendo amenazas.



Al respecto, Riascos aseguró que "nadie pensó en los problemas que esto me estaba acarreando en la vida personal". Además, fue enfático en que no pretendían dilatar el proceso, pero que Poulos también le había solicitado su renuncia.



"Desde el pasado miércoles 25 de enero de 2023, en mis redes sociales de manera personal, por llamadas telefónicas, y por todas las vías he recibido amenazas. Tanto así que he decido no contestar mi teléfono y abrir mensajes de personas desconocidas", detalló Riascos.



A pesar de que el juez 59 de control de garantías de Bogotá aceptó esta renuncia y determinó que Juan Manuel Falla se encargará de la defensa del estadounidense, la audiencia tuvo otra intermitencia cuando Martha Lucia Morales, la traductora asignada al caso, también renunció.



De hecho al conocerse la renuncia de la mujer, se desencadenó un debate sobre si esta era o no idónea; además si era o no motivo válido para que se suspendiera la diligencia. Incluso, el Juez le pidió no perder su confianza y por el contrario le dijo que "acepte ese carácter que ha forjado en 3 décadas del ejercicio de su profesión".



Sin embargo, el Juez le explicó que él no es el competente para resolver esta solicitud, por lo que deberá continuar ejerciendo su labor. "A consideración del despacho el competente para pronunciarse acerca de su designación en este caso no es este juez, sino la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien es la que la ha designado a usted en este asunto", detalló el juez.



Pero las cosas cambiaron cuando, ante la pregunta del juzgado, Poulos manifestó que sí preferiría que se cambiara a la traductora. Esta manifestación fue compartida por todas las partes. Ante esta manifestación, el Juez aplazó la audiencia para este miércoles.



Morales había sido muy criticada porque sus traducciones no parecían ser lo suficientemente claras para que el procesado, que no habla español, entendiera lo que estaba ocurriendo.