El patrullero Cenen Valencia Montenegro, fue judicializado como el presunto responsable por la muerte de un adolescente de 15 años y en el que además hubo un herido, en hechos sucedidos el 23 de noviembre de 2021 en Buenaventura.



Los hechos, según recordó la Fiscalía, se dan con choque entre un taxi y una motocicleta, el cual había sido solucionado rápidamente entre las partes, pero el uniformado llegó, intervino y le dijo al motociclista que le inmovilizaría el vehículo, utilizado como mototaxi, porque no llevaba los documentos de propiedad.



La situación generó un forcejeo en el que el funcionario, presuntamente, realizó un disparo en contra del mototaxista. El proyectil impactó a un peatón, que quedó gravemente herido; y, posteriormente, alcanzó a un menor de edad, ocasionándole la muerte.



El mototaxista fue trasladado a una estación. Luego de cuatro horas, le informaron que iba a ser capturado por portar una arma de fuego y unos cartuchos para la misma, elementos que nunca tuvo en su poder.



Se pudo probar que el patrullero Valencia Montenegro, al parecer, usó documentación falsa y tuvo en cuenta hechos inexistentes para sustentar una supuesta detención en estado de flagrancia y una incautación que no ocurrió, lo que indujo a error a una fiscal que judicializó al trasportador informal.



Por estas actuaciones, el patrullero Valencia Montenegro fue imputado por los delitos homicidio con dolo eventual, tentativa de homicidio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento intramural.