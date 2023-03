"No vamos a construir ningún Centro de Detención Transitorio en la Comuna 5": Jimmy Dranguet

El secretario de Seguridad de Cali informó que en la Comuna 5 de la ciudad no se construirá, como se ha especulado en diferentes redes sociales, "ningún Centro de Detención Transitorio. Nunca ha sido nuestro propósito afectar a la comunidad. A los ciudadanos de la Comuna 5 les quiero decir que deben estar tranquilos", dijo Jimmy Dranguet.



Según el titular de la Cartera de Seguridad, este Centro de Detención Transitorio se construirá a las afueras de la ciudad, al norte de Cali y en la zona periférica de la ciudad.



" Ya tenemos el presupuesto para construir esta nueva bodega como Centro Transitorio y que albergará a cerca de 1.000 sindicados que están en San Nicolás y en algunas estaciones de policía de Cali", explicó el Funcionario.



Desde finales de la semana pasada varios habitantes de la Comuna 5, al norte de Cali, se manifestaron en redes sociales en contra de la instalación de este centro para detenidos en bodegas aledañas a sectores residenciales, entre la Carrera 5 con Calle 52 y Calle 62.



Sin embargo, todavía no es claro el lugar en el que se construirá el Centro de Detención Transitorio, pues el secretario Jimmy Dranguet solo ha explicado que estará a las afueras de la ciudad "donde no hay vecinos y ciudadanía que se pueda ver afectada con la construcción de este nuevo espacio".



Bucarán construir una cárcel

El Secretario de Seguridad también dijo que a largo plazo buscarán dejar listos los recursos para que en la próxima administración se construya una cárcel en el oriente de Cali.



"Se presentará un acuerdo al Concejo de Cali donde se creará un fondo para temas carcelarios. Este dinero saldría de los recursos que se destinan en la ciudad para la seguridad. La idea es crear unos diseños y establecer un predio en el Oriente de Cali, en la zona rural para construir una cárcel distrital y que le de solución definitiva al problema carcelario en la ciudad de Cali. No vamos a dejar de capturar a personas que tienen pendientes con la justicia", finalizó Jimmy Dranguet.