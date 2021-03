No se descuide en Semana Santa: consejos contra la delincuencia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Aunque los hurtos a residencias y robos en Cali han presentado un descenso del 16,7% en lo corrido del año respecto a igual periodo del 2020, la cifra no debe generar tranquilidad, pues la delincuencia no descansa en la Semana Santa.



Según el experto en seguridad ciudadana Alberto Sánchez Galeano “este año habría un cambio, pues menos gente no saldría de la ciudad. En el caso puntual de Cali existe una contingencia climática, pero eso no implica descuidar viviendas y bienes”.



Igual opina el exdirector del Observatorio de Seguridad Álvaro Pretel, al señalar que es clave protegerse de los antisociales mediante el siguiente catálogo de recomendaciones:

Ojo con los robos informáticos

​

• No haga negociaciones financieras, pagos y transferencias de dinero desde salas públicas de internet, y menos las ubicadas en lugares vacacionales de poca seguridad.



• Verifique la URL de los sitios web digitando directamente la dirección y no acceder a los mismos desde buscadores como Google.



• No descargue archivos extraños ni responda a mensajes de texto ni a llamadas donde le solicitan datos personales, claves de tarjetas, correos y direcciones.



• En los cajeros automáticos nunca hallará afiches, letreros, avisos y otros medios para reportar información personal.



• En lo posible no asigne la misma clave para diferentes productos como tarjetas de crédito, cuentas corrientes o de ahorros.



• Nunca acepte ayuda de terceros que se ofrezcan a colaborarle en caso de que el cajero presente fallas. Si esto ocurre presione la tecla CANCELAR.



• Permanezca atento frente a personas inescrupulosas que pretenden ayudarlo con teléfonos celulares para que llame a su banco.



• Antes de introducir su tarjeta en el cajero automático, compruebe que no tiene dispositivos sospechosos. Verifique que esté funcionando. De no ser así, absténgase de introducir su tarjeta, y retírese del lugar.



• Siempre que digite su clave cubra el teclado para que nadie la observe.



• Si la oficina de su banco está cerrada, desconfíe de personas que le brinden ayuda para solucionar su inconveniente.



• Si es víctima de los avivatos y pierde su tarjeta, llame de inmediato al servicio de atención de clientes de su banco y bloquéela.

• Antes de retirarse del cajero, presione la tecla cancelar, y no cuente su dinero en presencia de personas cercanas.

Refuerce la vigilancia de su casa y sus bienes

​

• Si va de viaje y debe dejar sola su propiedad (casa o apartamento) no olvide disponer de cerraduras de seguridad en puertas y ventanas.



• Utilice cámaras, sensores de movimiento y alarmas para su activación automática que pueda monitorear desde su celular.



• Es importante una buena iluminación externa para mayor visibilidad del inmueble fuera o dentro del condominio.



• Sea discreto. Evite las redes sociales para avisar que usted y su familia se fueron de vacaciones. Tampoco publique fotografías.



• Si se ausenta recomiende su vivienda solo a un vecino o pariente de mucha confianza. No informe de su ausencia a vigilantes ni porteros.



• Refuerce la seguridad de su local comercial u oficina, ya que se trata de sitios muy vulnerables en esta época.



• Conozca a sus vecinos, pueden ser de utilidad en caso de emergencia, y pídales los números de sus celulares para comunicarse en caso de peligro.



• Tenga a mano los teléfonos de la unidad residencial y el cuadrante de la Policía para avisar cualquier intento de hurto que observe por vía remota.



• No abandone su vehículo en un estacionamiento frente a su casa, o en vía pública. Llévelo a un parqueadero de confianza y seguro.



• Si sale de vacaciones, asegúrese de cerrar el contador del agua y el paso del gas y no deje abandonadas a sus mascotas. Déjelas a un cuidador.

Durante los días de Semana Santa, los homicidios tradicionalmente bajan, pero la delincuencia sigue activa para hurtar

residencias, o asaltar a personas desprevenidas.

• Tenga precaución con la entrega de servicios de mensajería de mercancía no esperada. Reporte vehículos y personas sospechosas.

Prevenciones al salir a la calle

​

• No porte, ni retire grandes sumas de dinero. Puede ser víctima de fleteo. Pida acompañamiento de la Policía y llame a la línea 123.



• Absténgase de hablar por celular en vía pública. Estará expuesto a que atracadores a pie, o en motocicleta lo despojen de su dispositivo.



• No exhiba joyas, relojes de marca ni prendas costosas que llamen la atención de los delincuentes.



• Evite las caminatas por calles, avenidas y lugares solitarios, y menos en horas de la noche.



• Rechace a quienes se le acerquen a pedirle orientación y direcciones. Es una táctica de la delincuencia para rociar con escopolamina a las personas.



• No acepte bebidas, alimentos y confites de personas extrañas en lugares públicos o religiosos.



• Si va en plan de turismo, no ingrese a zonas desconocidas o sin vigilancia, ya que podría sufrir un asalto, violación o robo.



• Contrate alojamiento en hoteles seguros, y si sale de paseo no lleve consigo demasiadas tarjetas de crédito o débito.



• Si utiliza transporte público, ya sea taxis, buses o transporte masivo, cuide sus pertenencias personales.

• En todo momento, evite las aglomeraciones frente a templos religiosos, restaurantes, parques y sitios de mucha concentración de personas.

Alerta en las carreteras

​

La Policía Metropolitana y los expertos en seguridad Alberto Sánchez Galeano y Álvaro Pretel entregan los siguientes consejos:



• Si el trayecto es demasiado largo, detenga el automotor en lugar seguro y descanse.



• Trate de no pernoctar en lugares, cabañas o estaderos que no brinden suficiente vigilancia. Reporte su ubicación exacta a familiares, o amigos vía celular.



• Si necesita ayuda, información o asistencia sobre la vía, llame a la Policía Nacional a la línea #767.



• Evite en lo posible, frente a una avería de su vehículo, llamar a personas extrañas que circulan en la carretera. Muchos delincuentes se camuflan como buenos samaritanos para asaltar y robar a incautos automovilistas.



• Respete siempre las señales de tránsito y límites de velocidad; utilice cinturón de seguridad y no permita que los niños saquen la cabeza por las ventanillas con carro en marcha.



• No conduzca bajo la influencia del alcohol o estupefacientes. Si las autoridades lo sorprenden así en un retén, podría ser detenido y su vehículo inmovilizado.



• Recuerde que la velocidad permitida en carretera es de 80 kilómetros por hora en Colombia.



• No olvide llevar el equipo de carretera y llanta de repuesto en perfectas condiciones.



• No porte altas cantidades de dinero en efectivo en su carro, ni exhiba objetos de valor.



• Mantenga distancia prudente con el vehículo que va adelante, esto le permite un margen de maniobra en caso de que sea necesario.



• No lleve niños menores de 10 años en el asiento delantero y no adelante en curva ni en línea continua.

• Antes de emprender el viaje revise luces, frenos, llantas, batería y estado general del vehículo y evite el sobrecupo.

Los expertos aconsejan no realizar siempre la misma rutina al salir de su casa, ya que podría estar siendo vigilado por delincuentes y aprovechar su descuido.