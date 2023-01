MinDefensa niega que el Ejército rompiera el cese al fuego con las disidencias de las Farc

La Política de Paz Total del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, afronta un nuevo tropiezo. En las últimas horas la Fiscalía no solo negó levantar las órdenes de captura vigentes en contra de los representantes de dos grupos armados ilegales, sino que ahora el 'Estado Mayor Central' de las disidencias dijo que el Ejército rompió el cese al fuego acordado.



De acuerdo con este grupo armado al margen de la ley, este rompimiento tiene relación con el asesinato de diez personas el pasado martes en combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, porque según ellos el Ejército habría apoyado la acción militar del ELN.



“El accionar conjunto del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Nacional de Colombia permitió que nuestras unidades del 10º y el 28 frente fueran golpeadas. El proceso de acercamiento entre los delegados de las FARC y el Gobierno nacional creó confianza en nuestras unidades para permanecer atadas al terreno”, dicen las disidencias en el comunicado.



En este sentido las disidencias dicen que diariamente se informaba a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre la presencia del ELN en el campamento, pero que no se hizo nada, por lo que fueron atacados.



“Ante este rompimiento del cese al fuego por parte del Ejército se reserva la aplicación inmediata del derecho universal a la legítima defensa y responderá, con base en las circunstancias, en todo el territorio nacional”, agregaron las disidencias.



Ante este comunicado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que es falso que desde el Ministerio se haya impartido alguna orden para atacar a las disidencias, que las Fuerzas Militares no realizan operaciones conjuntas con ninguna organización al margen de la ley y que estas reiteran su total respeto por el cese al fuego decretado por el Gobierno.