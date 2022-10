“Mi principal objetivo es cerrar el año con menos de mil homicidios”

El coronel José Daniel Gualdrón asumió este mes como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, la ciudad del país que más homicidios presenta en lo que va del 2022, por encima de Bogotá, Medellín y Barranquilla.



En entrevista con El País, Gualdrón, quien tiene 55 años y es oriundo de La Mesa, Cundinamarca, explicó cómo hará para terminar el año con menos de mil homicidios, cuáles son sus principales objetivos y afirma que el pie de fuerza que hay en la ciudad es suficiente para reducir los hurtos y las demás problemáticas.



Hace tres semanas asumió como comandante de la Policía Metropolitana de Cali. ¿Qué diagnóstico realizó de la ciudad?

​

Yo veo que Cali es una ciudad que se está reactivando desde el nivel empresarial y cultural. Sin embargo, ha venido teniendo unas complejidades sociales que desencadenan en un incremento de algunos delitos, como es el hurto a personas y celulares.



Al llegar a Cali encontré una ciudad que ha trabajado muy bien y se han enfocado en reducir los delitos como el homicidio y el esclarecimiento de estos casos. Llevamos una reducción de este delito del 23 % en comparación con el año anterior, son 793 asesinatos que van a la fecha, cifra que si la comparamos con la del mismo periodo del año pasado nos muestra cerca de 240 crímenes menos.



Me encontré que la ciudad ha mejorado la capacidad investigativa y esto ha conllevado a generar un esclarecimiento del 38 % de los homicidios. Cali es la ciudad en todo el país que más ha esclarecido asesinatos.

Yo seguiré priorizando evitar los homicidios y trabajar con la Policía judicial para atacar las bandas. En lo que va de 2022 se han desmantelado más de 68 bandas criminales y sus integrantes han quedado con medida intramural.



Además del homicidio, otro de los indicadores que preocupa a la ciudadanía es el hurto a personas. En lo corrido del año van 18.196 casos, un aumento del 23% si se compara con el mismo periodo de 2021...



Para combatir el hurto en la ciudad incrementé unos grupos de reacción y los focalicé en dos localidades de la ciudad: El Lido y La Flora, pues en estos lugares se está generando entre el 40% y 42% del incremento del hurto.



Yo vengo a trabajar en líneas de acción. La primera es la prevención y esto se realizará a través de la disuasión y el control que se hará en terreno, con policías en puntos críticos, pues conocemos el día, la hora y el lugar en que nos están afectando. Todo esto estará apoyado con drones, el helicóptero y los gestores de convivencia que nos aporta la Alcaldía, pues también queremos ser conciliadores.



Los planes suenan muy bien pero, ¿hay suficiente pie de fuerza en la ciudad para desarrollarlos?



Sí lo hay. Además, recientemente el director de la Policía nos dio 150 hombres más para cubrir la ciudad. Lo que estamos haciendo es trabajar por objetivos en días horas y lugares. Focalizamos el problema y también nuestras capacidades. No estoy tocando el modelo que se tenía y los uniformados están trabajando los tres turnos del día normales.



Sabemos que la ciudad tiene varios problemas y por eso los estamos priorizando. Hay sectores consolidados en seguridad y por eso estamos moviendo las capacidades en una forma que podamos atender los lugares críticos. Además, la Alcaldía nos ha informado que le hará mantenimiento a un número importante de cámaras de seguridad que nos puede favorecer. Actualmente estamos habilitando todas las cámaras de la Comuna 22 y tendrán monitoreo desde la Estación La María. La clave está en trabajar por objetivos y para eso también estamos visitando las comunas con el fin de hablar con la gente.



¿Cuál es el principal objetivo que usted tiene?

​

Mi objetivo al cierre de 2022 es seguir trabajando fuerte para salvar vidas, es decir, luchar contra el homicidio y desarticular las estructuras que se dedican al sicariato. Quiero trabajar para quedar por debajo de 1000 homicidios porque eso es algo que sería muy significativo para nosotros, ese es mi principal objetivo.



El segundo objetivo es enfrentar el hurto de las personas de a pie, pues más del 70% de los robos que se registran en Cali son sin armas, es decir, por intimidación o descuido de las personas. Para eso un grupo de Policía Judicial trabaja todos los días y la Fiscalía nos ha informado que nos enviará un fiscal destacado para enfrentar estas denuncias.



También queremos que las personas que han cometido los hurtos con arma blanca, de fuego u otros elementos y que son reincidentes, queden con medida intramural.



Lea Además: Video: capturan a cinco hombres que intentaron hurtar una lujosa vivienda en el sur de Cali



Mi tercer objetivo es retomar y volver a la calle. Tener la confianza del ciudadano y mucha más visibilidad en los puntos críticos, en las vías principales, semáforos, parques, centros comerciales y en el barrio.

Además, quiero que desde el CAI sean atendidas las problemáticas de convivencia. Es decir, que el ciudadano que tenga un problema de linderos, de ruidos o cualquier otro, se dirija al CAI y que allí haya un funcionario especializado en el tema.



Si es un problema de intolerancia tendremos al inspector o a nuestros policías que están preparados para todo lo relacionado con mediación policial. Quiero que la gente sepa que en el CAI encontrarán mucho apoyo.



Las capacidades de la Policía las hay cuando se trabaja por objetivos y se priorizan los problemas. Por ejemplo, yo no podría aplicar esta estrategia en los 29 CAI de la ciudad al mismo tiempo. Lo que realizaré es priorizar ocho o nueve CAI donde la situación sea más compleja.



¿El hecho de que haya hacinamiento de presos en las estaciones de policía y que deben ser custodiados por uniformados, afecta el desempeño de los oficiales en las calles?



Esto es un problema que tiene varios años y que asumimos para poder tener en buen recaudo a estos detenidos mientras se hace la judicialización, mientras se les imputan cargos o les dan medidas de aseguramiento. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la regional del Inpec que nos ha ayudado mucho y a todos los que están condenados los vamos a trasladar. Incluso, a aquellas personas de gran peligrosidad que tenemos en las estaciones las vamos a trasladar a otros lugares.

Es claro que esto afecta el tema del servicio, pues estamos hablando de un 600 % de hacinamiento en las estaciones de policía. Eso es una situación compleja de la que se ha venido hablando y hemos hecho mesas de trabajo con la Alcaldía para solucionar parte de ello.



En el Concejo de Cali esta semana le pidieron tener siempre asistencia militar del Ejército. ¿Usted está dispuesto a recibirla?

​

Esto es un soporte solo para cuando se desbordan nuestras capacidades para enfrentar las problemáticas. Nosotros ahora tenemos todas las capacidades y control del homicidio, además hacemos trabajos priorizados para combatir el hurto.



Es claro que la presencia de los militares en los lugares aledaños a Cali realizando un tercer anillo de seguridad es algo bueno, pues quizás en las zonas rurales no tenemos la capacidad que deberíamos. Eso sí, en eventos especiales como lo es el caso de Halloween, los patrullajes mixtos son muy buenos.



¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la Comuna 20, un lugar con bandas delincuenciales y fronteras invisibles?

​

Yo a mis policías les estoy dando la lectura de que no existen fronteras invisibles. Aquí no deben existir lugares vedados para las autoridades. Tenemos que llegar a todos los rincones de la ciudad.



En la Comuna 20 estamos haciendo presencia para evitar retaliaciones y ubicando gente en lugares específicos. Estamos acudiendo mucho a la inteligencia y hay personal de civil trabajando de la mano con la ciudadanía.