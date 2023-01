"Me han restringido la posibilidad de contactar abogados": John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios

Además de conocerse las renuncias del abogado y la traductora de John Poulos, principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, durante la audiencia de este martes, el presunto asesino aseguró que no ha recibido las garantías necesarias para su defensa en este proceso judicial.



“Advierto a quien viene a Colombia que los derechos no son facilitados. Mis opciones para conseguir un abogado han sido limitadas y eso ha ido en detrimento mío. He pedido a los guardias en el búnker y al capitán Quintero que me permitan hacer llamadas con un traductor y me han restringido la posibilidad de contactar abogados”, manifestó Poulos, a través de la traductora.



Según la versión del estadounidense, la justicia colombiana no le ha garantizado el derecho a un traductor. “Me dijeron que me darían un traductor y solo lo he tenido para las audiencias, pero ninguno para mi representación. Espero que esta corte haga los cambios para que pueda defenderme lo mejor posible en este caso”, añadió Poulos.



Sin embargo, el juez respondió que el Estado ha garantizado todos los derechos del procesado durante las audiencias preliminares que se adelantan desde la semana pasada.



Este martes se conoció que el nuevo abogado de Poulos será Juan Manuel Falla, decisión que se tomó luego de que Martín Riascos, quien había asumido la defensa del estadounidense, decidió renunciar porque, según manifestó, ha recibido amenazas.



La audiencia en la que el juez determinaría si el ciudadano estadounidense debía ir a la cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, tuvo otra intermitencia cuando Martha Lucia Morales, la traductora asignada al caso, también presentó su renuncia.



Luego de estas interferencias, el juez tomó la decisión de suspender la audiencia y será reanudada a las 9:00 a.m. de este miércoles 1 de febrero.