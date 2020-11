Masacre en Antioquia: siete muertos en Betania

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Alcaldía de Betania confirmó el asesinato de siete personas y el traslado de tres heridos a clínicas de Medellín, en un hecho violento que sucedió en horas de la madrugada del domingo en una finca de la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano.



Según Carlos Mario Villada, alcalde de Betania, las personas masacradas no son del municipio. “Son personas completamente ajenas al municipio, no se ha presentado ningún familiar hasta el momento. La información me la da el comandante de la Policía”.



Las personas llegaron a la finca el sábado y el domingo en la madrugada hombres armados entraron a la propiedad y los mataron. “Ya el Ministro de Defensa y el Gobernador me anunciaron la presencia hoy en el lugar para un consejo extraordinario de seguridad”, anunció el alcalde, quien permanece en cuarentena por covid.

Puede leer: Un líder social, una de las cinco víctimas de la masacre registrada en Argelia, Cauca

“Aquí tenemos una disputa entre el Clan del Golfo y Gaitanistas por plazas de microtráfico en el municipio y eso es lo que tiene alterada la situación”, explica Villada.



El departamento de Policía de Antioquia canceló su agenda en el Bajo Cauca del departamento y movilizó su comitiva a este municipio.



El Coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante de Policía Antioquia, confirmó que se encuentra camino al municipio a la espera del Ministerio de Defensa con quien desarrollará un consejo de seguridad junto a las autoridades civiles.