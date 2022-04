Más de 950 familias se encuentran confinadas por amenazas del ELN en Nóvita, Chocó

Más de 5.000 personas representadas en 950 familias se encuentran confinadas por las amenazas del ELN, en el municipio de Nóvita, Chocó. El alcalde del municipio señaló que en agosto de 2021 se emitió una alerta por esta situación.



El alcalde del municipio, León Fabio Hurtado, explicó a RCN radio que “Nóvita tiene 11 mil habitantes, pero el 70 % queda en el Alto Tamaná. De los 13 corregimientos son ocho los que están pasando por dificultades”.



Según afirmó Hurtado, este tipo de situación se ha podido sortear solo porque desde la alcaldía se están dando alivios económicos para la compra de algunos productos, pero no es sostenible.



“La situación no ha sido controlada totalmente, sigue la zozobra. Solo se permitió un corredor humanitario por cuatro o cinco días. Estamos con recursos propios del municipio haciendo llegar a nuestras comunidades un kit de $180 mil que comprende arroz, frijoles, lentejas y algunos enseres, para que nuestra gente tenga al menos para mitigar el tema del hambre”, afirmó el Alcalde de Nóvita, Chocó.



Asimismo, agregó que “la fuerza pública ha estado pendiente, pero en estos temas de conflicto las comunidades tienen que tener garantías para poder transitar por sus parcelas ya que se tiene temor por los campos minados. Mientras se tenga la presencia de los grupos al margen de la Ley, las comunidades vivirán con temor”.



Hurtado también agregó que por falta de interés del Estado se presentó esta situación, pues a pesar de que alertaron esta situación, jamás recibieron un apoyo directo.



“Son nuestras comunidades las que están sufriendo el conflicto. Nosotros desde agosto del año pasado pegamos el grito en el cielo frente a esta situación que presumíamos que iba a pasar y no se tomaron acciones inmediatas. Hoy estamos viviendo las consecuencias y es crítico”.