Más de 800 policías garantizarán la seguridad en el Mundial de Atletismo sub 20 en Cali

Más de 800 policías estarán dispuestos para garantizar la seguridad en el Mundial de Atletismo sub 20 en Cali que comienza este lunes 1 de agosto.



La capital vallecaucana se prepara para el XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20, donde se espera la participación de más de 1.500 atletas de 141 naciones del mundo.



Es por esto que la Policía Metropolitana de Cali informó que ha dispuesto de más de 800 hombres y mujeres policías para velar por la seguridad y la tranquilidad de los participantes, asistentes y los ciudadanos que asistan al evento.



Lea aquí: ¿Qué beneficios traerán los cambios realizados en el pico y placa en Cali?



Los uniformados harán el cubrimiento de los escenarios deportivos como el estadio olímpico Pascual Guerrero y el Estadio de Atletismo Pedro Grajales, asimismo, de los sitios de alojamiento.



De igual forma, la Policía ha dispuesto cinco puntos de información con personal policial bilingüe, para que ayuden a orientar en temas de seguridad a los deportistas, entrenadores, delegados y jueces.



Además, las autoridades informaron que han dispuesto esquemas de seguridad en los aeropuertos, en los recorridos de las delegaciones, en las periferias de los escenarios.



Por otra parte, señalaron que no se permitirá el ingreso de armas, bebidas o alimentos. Los menores de edad, mujeres en estado de gestación y personas con discapacidad podrán ingresar con una acompañante. Además, la Policía hizo un llamado a mantener los protocoles de bioseguridad frente al covid-19.