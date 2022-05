Con uniforme del Inpec el pasado 18 de marzo se fugó Juan Larinson Castro, alias 'Matamba' de la cárcel la Picota de Bogotá. Cerca de dos meses y medio después murió en un operativo de la Policía en el municipio de Bolívar, Santander y su cuerpo fue presentado en una bolsa blanca que dice evidencia y a su lado un fusil.



'Matamba', de acuerdo con un informe de inteligencia de la Policía, era el cabecilla principal de la estructura denominada 'Cordillera Sur', aliada con el ‘Clan del Golfo’. Contaba con cerca de 100 hombres en armas y 50 integrantes de Componente Criminal Focalizado, desplegados en áreas rurales de los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco, Nariño.



Dentro de su expediente criminal se encuentran también vínculos con varios militares, entre ellos el coronel (R) del Ejército, Róbinson González del Río, quienes presuntamente le habrían ayudado a consolidar su estructura en el sur del país.



Lea además: Revelan primeras imágenes del lugar donde fue abatido 'Matamba' en operativo de la Policía

¿Una vida de crimen?

'Matamba' nació en el Charco, Nariño, y entró a las filas del Frente 29 de la extinta guerrilla de las Farc entre 1996 y 1997. A comienzos de los 2000 se cambió de bando y pasó por dos bloques de las también desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Luego, según un informe de inteligencia, fue capturado en diciembre de 2003 en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, por el asesinato de un hombre. Se acogió al proceso de Justicia y Paz y quedó en libertad condicional.



En 2015, volvió a la criminalidad, al ser uno de los coordinadores que conformó el Grupo Delincuencial Renacer o Los Matamba en el municipio de Tumaco (Nariño), y en 2016 volvió a ser capturado. Sin embargo, se fugó de nuevo, pero las autoridades lo lograron recapturar.



Tras cerca de dos años en la cárcel, es decir en 2018, logró prisión domiciliaria pero la violó de nuevo y tras su fuga inició la conformación de la estructura denominada: Cordillera del Sur en Nariño.



Para 2021 formalizó, una alianza criminal con alias ‘Allende’ cabecilla del Grupo Armado Alfonso Cano, alias ‘Camilo 40’ cabecilla de Los Contadores y alias ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ cabecillas de la Segunda Marquetalia con fines de expansión en el departamento de Nariño y para confrontar a las disidencias.

Vínculos con militares

Según la Fiscalía, la expansión del grupo criminal de ‘Matamba’ no estaría vinculado solamente con alianzas criminales, pues varios militares y exmilitares también estuvieron involucrados.



Entre los militares salpicados en este escándalo se encuentran el coronel (R) del Ejército, Róbinson González del Río, quien ya fue judicializado por estos hechos y en su contra tiene una condena por ‘falsos positivos’ y otra por tráfico de armas.



Según lo relevado por la Fiscalía durante las audiencias preliminares ‘Coro’, como era conocido del Río, tenía un papel fundamental dentro de la organización por su experiencia como comandante y su facilidad de contactar a conveniencia a militares activos para que auxiliaran a esa organización criminal. Por eso dentro de ella desempeñaba labores como instructor de cursos de reentrenamiento, además de informar continuamente a ‘Matamba’ sobre el movimiento de tropas del Ejército, operaciones e incluso informantes.



“Dígale que llegó un informante a la Brigada, en este momento voy a subir pero que mande a alguien al frente de la Brigada y yo le confirmó como está vestido (...) Confirma que habló de ocho y que están en una casa en el Palmar, que tienen armamento y una ametralladora nueva” Este fue uno de los mensajes que reveló la Fiscalía que le envió ‘Coro’ a ‘Matamba’ con información de otro de los militares involucrados.



Admás, la fiscalía reveló que ‘Coro’ ayudó a ‘Matamba’ a planear la manera cómo consolidarían la presencia de la estructura en el sector de Cumbitara, con apoyo militar.



Otro de los militares salpicados es el coronel en retiro Harry Gómez Tabares, excomandante del Batallón Boyacá con sede en Pasto, porque presuntamente recibía de alias ‘Matamba’ cerca de 50 millones de pesos mensuales para que trasladara las tropas de las rutas dispuestas para la salida de cocaína y que de esta manera los cargamentos se pudieran mover con libertad hacia el Pacífico, para luego ser enviados en lanchas rápidas y semisumergibles a Europa y Estados Unidos.



Asimismo, Gómez Tabares, al parecer, informaba a la ‘Cordillera Sur’ sobre los operativos previstos en Nariño y habría diseñado un plan para hacer creer a sus superiores que ‘Matamba’ había muerto.



Junto con este oficial en retiro también fueron judicializados cinco uniformados activos, ellos son: capitán Octavio Javier Castro González, sargento viceprimero Edward Andrés Díaz Narváez, sargento viceprimero Óscar Ramón Faillace Ospino, sargento segundo Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional Estivenson Córdoba Torres.



Lea aquí: "Vamos a liberar al país de estos símbolos del mal": Duque tras muerte de alias Matamba



Otro de los militares que ha sido relacionado con ‘Matamba’ es el general (r) del Ejército Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien no ha sido judicializado por estos hechos pero que según BluRadio habría ayudado en este proceso de consolidación.



Ese apoyo habría incluido, según reveló la emisora radial, operativos del Ejército contra alias ‘Sábalo’, cabecilla del GAOR E29 (Organización rival).



Entre los audios revelados por Blu Radio que sustentarían la investigación, se encuentran conversaciones en la que González del Río le dice a ‘Matamba’ que ‘Barrero’ le dio el visto bueno para generar información contra Sábalo.



“Para poder frenar esas operaciones voy hablar con el señor (Matamba) y recomendarle que es importante que por intermedio suyo empecemos a generar informaciones hacia el área de Sábalo (...) pero nos toca hacer tres cosas urgentes: Buscar como sea generar información en la zona de Sábalo, pero que esa información llegue a la División, yo ya hablé con Barrero y me dijo que lo hiciéramos que él nos ayudaba para dársela a Mi General Chavez (Wilson Chavez Mahecha) directamente y así tener control de esas operaciones especiales del BACNA”, dice la conversación entre González del Río y ‘Matamba’, revelada por Bluradio.

El fin de 'Matamba'

Su muerte fue confirmada en principio por presidente, Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, y minutos después el ministro de Defensa, Diego Molano entregó más detalles sobre la operación, al indicar, que esta se logró tras una persecución en la que participó un equipo especial de 60 investigadores de la Dirección Antinarcóticos. El mismo grupo que lo había capturado el 18 de mayo de 2021, cuando festejaba su cumpleaños en un conjunto residencial de Bucaramanga.



Este grupo especial, de acuerdo con información revelada por el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, contó con el apoyo de la DEA y desde el momento de la fuga inició una búsqueda sin cuartel, por las zonas donde "él delinquió; es decir, Nariño. Se conocieron varias informaciones sobre que estaría en los Llanos Orientales pero esto era para desinformar a la Policía", dijo el director de la Policía.



Le puede interesar: 'Gentil Duarte': ¿Qué implicaciones tiene su muerte y quiénes buscarán liderar las disidencias de las Farc?



El general Vargas explicó además que en medio de las labores investigativas se confirmó que 'Matamba' se habría reunido con José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, en el Magdalena Medio y con miembros de las extintas autodefensas que hacen presencia en ese lugar.



En ese lugar ‘Matamba’ se habría enfrentado con la Policía. “Incautamos un fusil, una pistola dos revólveres, varía munición y al parecer 'Matamba' habría lanzado una granada a los Comandos Jungla“, explicó el general.



Por último el director de la Policía informó que 'Matamba' no estaba solo, que tenía un escolta con él, y que lo están buscando.