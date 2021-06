Los retos de Carlos Soler, nuevo secretario de Seguridad de Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Recuperar la confianza ciudadana, fomentar la articulación con las demás secretarías y autoridades, fortalecer los planes para resolver los problemas agravados por la pandemia y por el paro son algunos de los retos que tendrá que enfrentar, según analistas, el coronel (r) Carlos Javier Soler Parra, nuevo secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



El funcionario, quien recibe el cargo que venía ocupando Carlos Alberto Rojas en el último año, es oriundo de Cúcuta, coronel retirado del Ejército y abogado de la Universidad de San Buenaventura.



Además, es Especialista en Derecho Administrativo y Gestión de recursos militares, hizo una maestría en Construcción de Paz y Derecho Público, entre otros estudios.



También fue asesor de los miembros de la Fuerza Pública en la mesa de negociación en el proceso de paz con las Farc en la Habana, Cuba, y asesor de la comisión negociadora en los diálogos exploratorios entre el ELN y el Gobierno en Ecuador y Cuba.



“Para mí, una de las prioridades será el tema de los homicidios”, dijo este lunes en sus primeras declaraciones públicas. “Vamos a recomponer el trabajo en materia de identificación, individualización y judicialización porque no podemos desconocer el tema del narcotráfico, de las bandas sicariales y oficinas de cobro al servicio de la delincuencia. Esas tensiones las vamos a trabajar, siempre de la mano de las instituciones”, expresó Soler.

Lea también: Las graves denuncias sobre extorsiones y agresiones en puntos de bloqueo de Cali



Asimismo, el nuevo Secretario hizo hincapié en “fortalecer el trabajo armónico entre las instituciones del Estado para cumplir sus fines. Aquí no podemos ir todas las instituciones por separado, trataremos de coordinar, gestionar y apoyar para mostrar resultados en cuanto al tema de seguridad. La recuperación de la seguridad y la confianza es el trabajo más importante por ahora, y es el que me ha dado el señor alcalde”, acotó el funcionario.



Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que este cambio no obedeció a los hechos ocurridos el pasado viernes, cuando varias personas murieron en el marco del paro nacional, sino más bien a que “necesitamos conquistar la seguridad como derecho y necesitamos conquistar en un esfuerzo interinstitucional. Esta decisión es para fortalecer la estrategia de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito, en el marco de todo lo que ha venido ocurriendo”.

Los desafíos, según analistas



Para Alberto Sánchez, experto en temas de seguridad, “lo más preocupante es la interrelación que tienen los mercados criminales con el problema de los homicidios y la prioridad de seguridad pública, eso es lo más relevante que tiene que enfrentar hoy el coronel Soler. Toda esta problemática conlleva a un retroceso de casi seis años de trabajo en la reducción de la violencia. Vamos a necesitar unas estrategias muy sólidas de intervención de seguridad a nivel comunitario”.



“Soler debe hacer frente a los problemas estructurales, sobre todo a los relacionados con actividad criminal organizada, como lo son narcotráfico, contrabando y extorsión, ya que son algunos de los que se han visto más agravados”, declaró Sánchez.



Por su parte, Gustavo Orozco, especialista en temas de seguridad y representante del grupo Objetivo Cero, dijo que “el nuevo Secretario de Seguridad debe velar por preservar la vida de los caleños, ya que es lo más importante, en vista de que Cali sigue siendo la capital homicida de Colombia. Igualmente, la articulación con las diferentes autoridades a nivel regional y, especialmente con la Policía local y nacional para resolver los problemas que nos quedarán después del paro, empezando por la destrucción de la infraestructura y el pie de fuerza”.

Vea también: Personería desmiente que haya bodega donde se retengan y desaparezcan personas en Cali



Asimismo, el concejal Fernando Tamayo se cuestionó diciendo que “no sé si felicitar al nuevo comandante, o compadecerlo, puesto que recibe una ciudad que, a la fecha, cuenta con 475 homicidios, mientras que el año pasado fueron 371. Una ciudad pauperizada, con un problema gravísimo que es la deslegitimación de la autoridad, ya que la presencia de la autoridad, en muchos sectores, es vista como sinónimo de represión, entonces es claro que todo proceso de seguridad sin apoyo ciudadano es complejo”.



“El éxito de que todo resulte de la mejor manera, depende de la interacción entre secretarías de índole social, para así poder generar unas intervenciones fuertes en todos los sectores y que aporten al análisis de lo que tiene que ver con infraestructura para evitar delincuencia”, expresó.



A su vez, el concejal Juan Martín Bravo dijo que “el nuevo Secretario debe acabar con los bloqueos que tiene Cali debido a todo el paro. Otro reto sería bajar los índices de homicidios que para este mes de mayo alcanzó más de 150 casos, lo cual supera por mucho las cifras del mismo mes del 2020. También bajar el tema de los hurtos para una ciudad con tantos problemas de inmigración y desempleo. Y se debe optar por los gestores de paz y ejercicios culturales”.



Así está la ciudad



El nuevo secretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler, recibe una ciudad con 475 homicidios de enero hasta este lunes. Más de 150 ocurrieron solo en mayo.



Según un informe del Observatorio de Seguridad, a la fecha se presentan 22 homicidios en mujeres, que representan el 5 % del total de homicidios registrados, de los cuales 3 están clasificados por la Fiscalía como feminicidio.



El total de hurtos presentados en Cali en 2021 son 8.330 casos. El hurto de celulares representa el 29 % de casos.