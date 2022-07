"Las pieles que ella obtenía eran legales": abogado de empleado de la diseñadora Nancy González

Elmer Montaña, abogado de uno de los empleados de la diseñadora Nancy González, acusada de enviar ilegalmente a EE.UU. artículos de marroquinería elaborados con pieles de animales exóticos, habló sobre este caso asegurando que el pedido de extradición que enfrenta su defendido y los otros dos involucrados no es proporcional a los cargos.



Montaña es abogado de Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, señalado de las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos de Colombia.



Lo que primero dijo Montaña en dialogo con Blu Radio es que las pieles de babilla utilizadas en la elaboración de bolsos, son de criaderos certificados y completamente legales.



"Las pieles que ella obtenía eran legales, licitas (…) La labor que desempeñaba mi representado era, precisamente, obtener los permisos en Colombia para que a ella le autorizaran la utilización de pieles que compraba en los criaderos", dijo Montaña.



De igual forma, aseguró que las acusaciones no se debían por la procedencia de las pieles de animales, sino porque se incumplieron los requisitos que pide Estados Unidos para hacer la exportación de los artículos a dicho país.



"Lo que dice la justicia es que la señora González no cumplió con unos requisitos de carácter legal para hacer las exportaciones en debida forma; no era la procedencia de los animales, lo que ella no cumplió fue con requisitos para el ingreso de esos bolsos a Estados Unidos", aseguró.



Y agregó: "Al parecer, la señora Nancy enviaba pequeñas cantidades de bolsos, un total de 100, con personas que iban a los Estados Unidos y los entregaban allá a unos destinatarios X. De esa manera, dice la justicia norteamericana, ella incluía con la obligación de pagar impuestos en caso de que el volumen de bolsos los hubiera mandado en un solo envío; los fraccionó por un periodo de tiempo".



Además, el abogado cuestionó el operativo realizado por las autoridades colombianas, pues dice que montaron un "show" y que cuando realizaron el allanamiento y las capturas actuaron de forma "ilegal".



"¿Por el hecho de ingresar 100 carteras a Estados Unidos se justifica esa solicitud de extradición y ese despliegue que hizo la justica?", cuestionó Montaña.



"Un ingreso de bolsos de contrabando, no se le está cuestionando por usar de manera indebida pieles de babillas que hubiera obtenido, por ejemplo, en el mercado negro, es que en Estados Unidos fraccionan el delito, por no llenar unos formatos", concluyó.