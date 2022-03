La JEP rechazó el sometimiento de 'Otoniel' como tercero civil responsable

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, en la que pedía que se le aceptará en su calidad de tercero civil responsable, por que fue cómplice de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública.



En su solicitud de sometimiento alias ‘Otoniel’ pedía entrar a la JEP porque dice conocer sobre violaciones de los derechos humanos cometidos por parte de miembros del Ejército y el DAS, y haber sido financiador de grupos paramilitares.



En el documento de acogimiento, ‘Otoniel’ confiesa su complicidad con el general Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares quien esta semana fue vinculado con la organización que ayudó a consolidar al ‘Clan del Golfo’ en Nariño, por la que fueron capturados el coronel (r) del Ejército Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante del Batallón Boyacá, y el coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río, entre otros militares.



Esta decisión se suma a la tomada por la Jurisdicción el pasado 15 de marzo, en donde negó la solicitud que había hecho 'Otoniel' de suspender su extradición, tras concluir que la sola existencia de un trámite de extradición a los Estados Unidos “no afecta, por ese solo motivo, las contribuciones relevantes que pueda estar realizando ‘Otoniel’ ante la JEP y la Comisión de la Verdad.



La JEP agregó que la medida solicitada por ‘Otoniel’ no cumple con los requisitos de urgencia, “si se toma en cuenta que, según lo informado por el propio peticionario, a la fecha, la Corte Suprema apenas está tramitando la actuación y no ha emitido el concepto de que trata el artículo”.



‘Otoniel’ había pedido que se le aplicara la garantía de no extradición para evitar ser enviado a Estados Unidos, que lo requiere para que responda por cargos de narcotráfico.



El exjefe del 'Clan del Golfo' ha estado declarando en la JEP desde diciembre del año en medio de constantes denuncias de interferencias de la Policía que han impedido su realización, lo que generó que se abriera un incidente de desacato contra el director de la DIJIN, general Fernando Murillo.



Recusan a magistrado de la corte en caso 'Otoniel'

Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso de recusación presentado contra el magistrado Diego Corredor en el proceso de extradición contra 'Otoniel', pues el año pasado le dio retweet a un trino que celebraba este hecho.



El trino fue escrito por Enrique Peñalosa, quien en octubre del año pasado dijo en su cuenta: "Felicitaciones a nuestra Policía, nuestro Ejército y al Presidente Duque por la captura de este criminal que tanto daño le ha hecho a los colombianos".



Al considerar que la imparcialidad del magistrado se vio afectada, la Sala lo apartó del caso y presentó otro ponente para proyectar la posible extradición del máximo jefe del clan del Golfo, 'Otoniel'. Se trata del magistrado Luis Antonio Hernández.