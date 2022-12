La historia de la pareja de caleños que pide ayuda luego de ser atracada en Argentina

Andrés y Johanna son una pareja de viajeros proveniente de la ciudad de Cali. El pasado miércoles 23 de noviembre fueron interceptados por delincuentes en la localidad de Garín, provincia de Entre Ríos, Argentina.



Los hechos ocurrieron a la altura de la carretera Panamericana. Dos hombres a bordo de una moto modelo Vogue 300 DS los obligaron a parar bruscamente en medio del tráfico. Los sujetos se bajaron del vehículo con revólveres en mano, apuntándoles al pecho. Se llevaron la moto, las cámaras y sus maletas, solo les quedó la ropa que traían puesta.



La pareja partió desde Cali en febrero de este año. Recorrieron cerca de 25,000 km a bordo de una moto Honda XRE 300 ABS ADVENTURE. El primer destino fue Ecuador. Más adelante hicieron travesía por Perú, saltando a Brasil, luego a Paraguay y Uruguay. La meta era llegar a la ciudad de Ushuaia, Argentina, la punta sur del continente sudamericano, conocida como ‘el fin del mundo’.



Le puede interesar: La preocupante cifra de caleños que siguen sin pagar sus multas de tránsito



Habían vendido todo antes de iniciar el viaje. Durante seis meses sobrevivieron con sus ahorros y trabajando en diferentes oficios. Sin embargo, nunca imaginaron que sus planes se verían interrumpidos de tal forma. “En Colombia no tenemos ni siquiera una cama, todo lo que teníamos lo vendimos, la moto fue nuestra casa durante los últimos ocho meses”, relató Andrés en diálogo con El País.



Un grupo de amigos argentinos los esperaba en San Telmo para celebrar con empanadas y Quilmes. Afortunadamente se encontraban bastante cerca. Tampoco perdieron sus celulares, así que lograron comunicarse y fueron recibidos en casa.



Mientras tanto las autoridades se hallan en la búsqueda de los criminales. Hasta el momento se sabe que se trata de una banda delincuencial que opera en el norte de Argentina. Al parecer, los robos a extranjeros se han vuelto recurrentes en Garín, San Telmo y otras regiones cercanas.





La buena noticia es que la Embajada de Colombia en Argentina ha estado muy al tanto de la situación y se encuentra trabajando en conjunto con la policía del país vecino.



El panorama es complejo. “Es como si te cortaran los pies, esta situación te deja en un estado de confusión y peor en un país donde no sabemos cómo operan sus leyes”, explicó Andrés.



Para Johanna ha sido completamente frustrante: “Uno no espera emprender un proyecto como el de nosotros y que se pierda todo, estamos hablando de la moto, el equipaje, carpas, ropa, cámaras, nosotros quisiéramos seguir con el viaje pero tristemente esta vivencia nos enfrenta contra una realidad distinta a la que veníamos viviendo hace ocho meses”, relató.



Por ahora la pareja depende de las donaciones de ropa, víveres y dinero. Quien desee colaborar puede hacerlo a través de Nequi al 3104333538 o consignando desde Banco de Bogotá a la siguiente cuenta de ahorros: 609021712.