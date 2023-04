Jugadores del Once Caldas acusados de extorsión fueron dejados en libertad 

Una juez de Manizales impuso una medida no privativa de la libertad en contra de los jugadores del Once Caldas Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus, quienes son investigados por extorsionar presuntamente a la estudiante de Medicina de nacionalidad española, Juliana Echeverry, para devolverle un celular.

Esta medida significa que los tres jugadores podrán defenderse en libertad, pero con la condición de presentarse periódicamente o cuando se les requiera ante las autoridades judiciales, no podrán salir del país y tener buena conducta social y familiar.



Los tres jugadores son investigados por el delito de extorsión. El relato de la víctima indica que el pasado 2 de abril se encontraba en una discoteca de Manizales en compañía de un primo y un amigo. En el lugar también estaban departiendo los tres jugadores.



A la salida de la discoteca, la joven de 21 años se dio cuenta que el bolso que llevaba estaba abierto y no estaba su celular, un IPhone 12 Pro-Max, por lo que se devolvió, pero no lo encontró.



Ese mismo día, pero en horas de la tarde, Juliana le pidió ayuda a su amiga, Catalina Estrada, que le ayudara a encontrarlo y pasadas las 8:00 de la noche, fueron hasta el barrio Palermo, porque el equipo celular fue encendido. Sin embargo, allí no lo hallaron.



Los días pasaron sin ninguna noticia, hasta que el 9 de abril, en horas de la tarde, Catalina Estrada recibió una llamada presuntamente desde el celular de Santiago Mera, quien le dice que se encontró un celular y le pregunta cuánto está dispuesto a pagar por devolvérselo, a lo que ella responde que no es de ella.



La ciudadana española se contactó con la persona que le exigía el dinero y le manifestó que tenía 100.000 pesos, monto que fue rechazado por el hombre que la contactó, por lo que ofreció 200.000, pero tampoco llegaron a un acuerdo. Esta fue solo la primera de varias llamadas.



Al cabo de unos minutos, el teléfono volvió a sonar, pero con otra voz. Esta vez la persona le pidió 400.000 pesos. porque esa plata se la tenían que repartir con un amigo y si no lo vendería por repuestos.



La siguiente llamada la realizó Juliana diciéndole que tan solo había logrado conseguir 350.000 pesos, pero la respuesta de este hombre fue contundente “No le recibo menos de $400.000 y cómo se yo que no va a ir a la entrega con alguien más o con la Policía. Consiga el dinero y en la noche hablamos”, dice el testimonio leído por la Fiscalía.



En la última llamada, Juliana acepta y acuerdan verse y le dieron solo una hora para esto.



Estos hechos fueron denunciados por la propia estudiante, quien se cansó de las extorsiones, lo que permitió la captura de estas personas en flagrancia. Guy Esteban García fue detenido mientras recibía el dinero, mientras que Santiago Mera y Debinson Mateus, que sirvieron como campaneros, fueron detenidos en un lugar cercano. A Debinson Mateus se le incautó el celular desde el cual se hicieron las llamadas.