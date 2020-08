Investigan presunto secuestro exprés de un adulto mayor en Palmira

Erika Mantilla

Autoridades en Palmira investigan un presunto secuestro exprés de un hombre de 62 años, quien desapareció y fue localizado gravemente herido después de ser brutalmente golpeado. Hasta este lunes, su pronóstico médico es reservado.



El caso se registró el pasado jueves cuando la víctima, dueño de una tienda en el barrio Reservas de Zamorano de la Comuna 1 abordó un mototaxi rumbo a la galería central del municipio donde realizaría compras para el negocio. El reporte inicial del hecho indica que a la altura del barrio La Benedicta, un vehículo en el que viajaban cuatro hombres lo interceptaron y lo retuvieron.



El conductor de la moto regresó e informó a los vecinos del tendero, quien vive solo en el lugar, se percataron de que la propiedad estaba abierta y se dio aviso a las autoridades.

Lea además: Investigan atentado sicarial en el que perdió la vida una persona en el municipio de Pradera

Unidades del Gaula de la Policía llegaron hasta la residencia de Ricardo Melan Cerón y descubrieron que el sitio estaba desordenado, como si alguien hubiese estado buscando algo.



Iniciaron las labores de búsqueda y hacia las 2:00 p.m., en la vía que de Palmira conduce al corregimiento Amaime, en un cañaduzal, los uniformados encontraron a un hombre con sus características físicas.



Esta persona presentaba un trauma craneoencefálico severo, golpes y además quemaduras en el cuerpo por las horas que permaneció expuesto al sol.



Un familiar de la víctima señaló que ellos no vivían en la ciudad, sino en la zona rural y cuando llegaron a la vivienda del hombre ya habían pasado varias horas de su secuestro.



"Cuando el Gaula lo encontró nos llamaron para que fuéramos a identificarlo. Era mi tío, estaba muy mal, por eso lo remitieron a un centro asistencial a Cali, donde los primeros días fueron críticos, ha estado sedado todo el tiempo por la gravedad de las lesiones en la cabeza, pero poco a poco ha ido reaccionando", dijeron.



Sus allegados detallaron que la víctima es separado y que su expareja es una mujer joven, con quien tiene una hija de 9 años.



"Vivía solo en la tienda y suponemos que ese día sabían que llevaba dinero, pero también creemos que vinieron con él hasta la casa porque todo estaba desordenado y revolcado, como si hubieran estado buscando algo, no sabemos qué", detallaron.



Agregaron que aún están tratando de instaurar la respectiva denuncia por secuestro ante la Fiscalía, pero que como esta se debe hacer de manera virtual por la pandemia, no ha sido posible.



"Nadie nos contesta, nunca hay línea y no hemos podido poner la denuncia para que investiguen qué fue lo que pasó con mi tío y capturen a los responsables de este hecho tan terrible que tiene a todos en la familia muy consternados y tristes, porque él es un hombre trabajador, honesto, no le hacía daño a nadie", insistieron.



Las denuncias por atracos y hurtos en Palmira se han vuelto una constante durante la emergencia sanitaria por el covid-19 y la comunidad afirma que no hay suficiente presencia policial en la ciudad, también se quejan de que llaman a los cuadrantes y no vienen.



Advierten los palmiranos, que durante los días de toque de queda tampoco se observan policiales en la calle, hecho que preocupa pues al no haber controles, la gente no está respetando los decretos que buscan restringir la circulación en la ciudad para evitar el crecimiento exponencial de la enfermedad.

Lea además: