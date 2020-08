Investigan muerte de una mujer en zona rural del municipio de Palmira

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Unidades de la Sijín asumieron la investigación de la muerte de una mujer de 41 años, registrada la noche de este lunes, en el corregimiento de Rozo, zona rural del municipio de Palmira.



La víctima, identificada como Ángela María Zapata Cerón, fue encontrada con varias heridas de arma blanca, en el baño de su casa, ubicada en el callejón Tenorio del mencionado corregimiento.



Según se conoció, su esposo fue quien la descubrió aún con vida y de inmediato dio aviso a las autoridades que la trasladaron hasta el centro de salud de Rozo, donde debido a la gravedad de las lesiones falleció.



El comandante de la Policía de Palmira, coronel Germán Manrique, indicó que se están realizando las labores de vecindario para establecer los móviles y responsables del crimen.

Agregó que el esposo de la mujer les dijo que el único inconveniente que habían tenido estaba relacionado con la deuda de un terreno con una persona vecina del sector.



"Una deuda de un terreno pequeño que, incluso, creo, es donde ellos viven. Ese es el único problema que han tenido, dice el esposo. Sin embargo, para nosotros, no parece que el crimen tuviera alguna relación con esta situación", manifestó.



El oficial anotó que en el sistema le figura a la señora que estuvo indiciada por otra persona presuntamente por amenazas, pero no aparecen mayores detalles de este caso y, por lo tanto, desconocen la profundidad de los hechos.



"Este caso hay que investigarlo más a fondo porque para nosotros no es claro que sea por el tema de una deuda. Hay que investigar más", insistió.



El coronel Manrique descartó, por el momento, que se tratara de un feminicidio.

La mujer era ama de casa y pertenecía a una iglesia cristiana. Sus vecinos aseguran que no tenía problemas con nadie.