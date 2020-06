Investigan homicidio de una joven de 25 años en Pradera, Valle

Erika Mantilla

Una mujer de 25 años fue asesinada en la noche de este viernes, en Pradera, Valle. Las autoridades confirmaron que el crimen se registró en una vivienda de esta localidad y anunciaron una investigación para determinar los móviles del hecho.



Según el reporte de las autoridades, el crimen se reportó cerca las 8:30 p.m. y tuvo lugar en la casa No. 5 de la Manzana C, en el barrio Prados de la Colina.



La víctima, que recibió varios impactos de arma de fuego, fue identificada como Angy Tatiana Orobio Paredes. Fue trasladada al hospital San Roque en donde falleció por la gravedad de sus lesiones.



De acuerdo a la versión entregada por la madre de la joven, ambas caminaban por la calle, luego de un juego de bingo, cuando escuchó un impacto y vio que su hija se desplomaba. Aseguró que no reconoció al agresor quien huyó de lugar corriendo.



La joven inmediatamente fue conducida al centro asistencial, pero la bala se alojó en la base de su cuello y salió por su boca lo que produjo su deceso.



"La información es preliminar. Cerca de las 8:30 de la noche, ellas venían caminando por el barrio Prados de la Colina, hacia el sur del municipio. La mamá nos dice que la muchacha iba unos pasos atrás de ella cuando escuchó los disparos, volteó a mirar y su hija estaba en el piso", explicó el capitán Adalberto Mulato, comandante de la Policía de Pradera.



"Hay que esperar el dictamen de Medicina Legal", agregó.



Una de las hipótesis que se está investigando está relacionada con una expareja de la víctima con quien tenía un hijo. El joven recientemente salió de la cárcel.



De igual forma se busca establecer si había sido objeto de alguna amenaza.



"Hay que esperar el resultado de la investigación que adelanta la Sijín de la Policía que realizó la inspección técnica del cadáver de la joven en el hospital local. Estamos considerando todas las situaciones, pero por ahora es muy prematura señalar cualquier hipótesis", reiteró.

