Investigan a 5 policías por presuntas irregularidades en registro de horas de vuelo

La Procuraduría General de la Nación ordenó investigar a cinco miembros de la Policía Nacional por presuntas irregularidades en el número de horas de vuelo registradas en el Grupo de Aviación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.



Al parecer, se habrían otorgado de manera irregular horas de vuelo, a un personal de pilotos de la Policía Nacional, las cuales supuestamente se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de una prima económica, la asignación de retiro y certificados. Así mimo, este beneficio les concede un 20 % del sueldo básico mensual.



La entidad formuló pliego de cargos contra el entonces teniente coronel Óscar Javier Mendieta Valero, quien no habría supervisado los procedimientos de operaciones para reconocer las horas de vuelo.



También contra el mayor Mantilla Elizalde, entonces jefe de Telemática de la Dirección Antinarcóticos, que al parecer no habría implementado las políticas tecnológicas y de seguridad de la información para el reconocimiento de horas de vuelo.



Así mismo, el ente disciplinario formuló cargos contra el teniente coronel de la Policía Nacional Luvier Fernando Lugo Grandez, quien posiblemente proporcionó datos inexactos a la administración del talento humano, para el reconocimiento de las horas de vuelo.



Por último, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el subintendente Jeffersson Ferney Barragán Arenas y el patrullero Jeisson Alexander Hernández Romero, quienes supuestamente proporcionaron, consignaron, registraron e indicaron datos inexactos de varios pilotos del Área de Aviación Policial entre 2015 y 2018.



De acuerdo con las pruebas recaudadas, y el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales se hicieron registros de horas de vuelo, de pilotos que ya no estaban vinculados, o que se encontraban en vacaciones.



Finalmente, la entidad compulsó copias para que se investigue a unos 150 pilotos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.