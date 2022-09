Helder Fernán Giraldo, nuevo comandante de las Fuerzas Militares, habla de sus desafíos

En medio del cambio de mando que se ha dado en las Fuerzas Militares, que implicó la salida de más de 40 generales, sumando todas las fuerzas, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Helder Fernán Giraldo, asegura que la Fuerza Pública está comprometida con la aplicación del concepto de seguridad humana, propuesto por el presidente Gustavo Petro.



Frente a la decisión anunciada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos en los que puedan resultar afectados menores de edad o miembros de la población civil, dice que se van a revisar los protocolos para, a la luz de la Constitución, privilegiar la protección de la vida.



Asegura que, a pesar de que se van a continuar adelantando operaciones contra el narcotráfico, estas se van a coordinar con otras entidades del Estado para garantizar el bienestar social de las comunidades.

¿Cómo van a operar las Fuerzas Militares bajo la política de seguridad humana?

​La seguridad humana no es solo un compromiso del sector defensa, es un compromiso de todos los entes del Estado. Las Fuerzas Militares estarán prestas a ayudar en este propósito a lo largo y ancho de la geografía nacional.



Hemos venido adelantando las coordinaciones necesarias para alinear nuestras áreas misionales con las demás instituciones del Estado para la construcción de la paz. Por esta razón apoyaremos al desarrollo de los siete componentes de la seguridad humana. Es decir, seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y seguridad política.



¿Cómo se van a aplicar estos cambios para que no haya divisiones en la tropa?



Las Fuerzas Militares seguimos, cada día, fortaleciendo nuestros valores institucionales, reafirmando la fuerza y el orgullo de portar el uniforme.

Por esa razón hemos incrementado nuestro compromiso en la defensa de la justicia y la legalidad en el territorio nacional.



Todos los días estamos en la labor de fortalecer las capacidades diferenciales para consolidar un aporte sólido a las diferentes instituciones del Estado en la defensa de quienes más nos necesiten. Anteponer el deseo de ayudar al prójimo a nuestros propios intereses nos ha permitido, durante más de 200 años, llevar bienestar a las poblaciones que más lo necesitan.



¿Dejar de bombardear impedirá que las fuerzas continúen dando duros golpes a los grupos armados?



Nuestras Fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, día a día han venido evolucionando en todas sus técnicas, tácticas y procedimientos en los distintos campos operacionales. Acá está incluida la inteligencia con todas sus disciplinas que nos ha permitido afectar las diferentes estructuras de los grupos armados organizados.



Nuestra prioridad y el principal objetivo es y será siempre el de proteger a la población civil. Son nuestra razón de ser. Desde las Fuerzas Militares seguiremos cumpliendo nuestra labor enmarcada en la Constitución Política.



La Carta Magna nos da unos lineamientos para adelantar los planes militares. En tal sentido, se realizará una evaluación para establecer los protocolos. La premisa del Gobierno Nacional y la nuestra es preservar la vida.



Lea además: Falleció mujer de 69 años que fue apuñalada por sus propios hijos en Tuluá



¿Cómo va a ser la lucha contra el narcotráfico en esta nueva política de seguridad humana?



Por medio del desarrollo de la acción decisiva las Fuerzas Militares vamos a continuar adelantando diversas estrategias que nos permitan tener mayor efectividad en las operaciones de interdicción, tanto terrestres como marítimas, aéreas y fluviales, con el objetivo de contrarrestar el flagelo del tráfico ilegal de estupefacientes y así detener esa fuente de financiación ilegal que poseen los grupos armados organizados al margen de la ley.



Las operaciones militares en contra del narcotráfico están orientadas, en primer lugar, a apoyar las actuaciones del estado en aras de garantizar bienestar social a las comunidades que padecen la problemática de los cultivos ilícitos. Por eso y de forma articulada con instituciones del Estado, se apoyarán los distintos procesos preventivos y de lucha contra las cadenas de las economías ilícitas.



¿No le preocupa que renunciar a la erradicación forzosa pueda aumentar los cultivos ilícitos?



Tenemos como prioridad apoyar y respaldar las acciones que permitan mantener los territorios libres de cualquier forma de ilegalidad, todo con el fin de velar por la tranquilidad de los colombianos.



Las operaciones contra el narcotráfico deben garantizar eficacia en la interdicción, convirtiéndose en la manera más eficaz de desvertebrar las finanzas ilícitas y abrir camino hacia la paz.



Las Fuerzas Militares vamos a seguir afectando todas las economías ilegales, de las cuales los grupos armados organizados obtienen recursos para la adquisición de armamento, explosivos, material de intendencia, entre otros.



¿Está de acuerdo con que se elimine el servicio militar obligatorio, como lo han propuesto congresistas?



Las Fuerzas Militares se acogen al deber constitucional dirigido a todos los colombianos. No obstante, estamos preparados para trabajar en los lineamientos que el Gobierno Nacional emita en este sentido.



“Los oficiales designados por el Gobierno Nacional, algunos ya están tomando el mando y otros lo harán en los próximos días. Fueron seleccionados por el Ministerio de Defensa”.

El presidente Petro ha dicho que una de sus propuestas es que cualquier soldado pueda llegar a ser general, ¿cómo analiza esto y cómo sería la transición para lograrlo?

​

El país necesita ciudadanos para quienes la única razón para ser soldados, suboficiales u oficiales sea su férrea vocación de servicio. Desde hace muchos años los soldados y suboficiales han podido escalar en los diferentes peldaños de la carrera militar y hoy en día tenemos oficiales que iniciaron su carrera militar incluso prestando su servicio militar.



Las Fuerzas Militares siempre hemos estado prestas a potenciar el recurso humano y hemos brindado oportunidades, espacios, ayudas y apoyos a todo nuestro personal para que ascienda, estudie, e incluso realice comisiones al exterior y así cada día tener unas Fuerzas más capacitadas, entrenadas y profesionales.



En los últimos años la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas ha disminuido. ¿Cómo recuperarla?

​

Todos los días nuestros soldados de tierra, mar, aire y río desarrollan e implementan estrategias que nos permiten estar presentes en todo el territorio nacional, incluso en las regiones más apartadas de la geografía nacional.



Allá sentimos el apoyo y cariño del ciudadano de a pie. Del conductor de servició público, el transportador que se moviliza tranquilo por los ríos, el tendero o el campesino. Ellos nos animan a continuar nuestra misión y por ellos seguimos adelante. Allá construimos patria en defensa de la vida.