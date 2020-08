Habla el joven al que atracan mientras hacía una transmisión en vivo en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un presunto robo a mano armada en el barrio Salomia de Cali, en la noche de este martes, quedó registrado en video.



En el material audiovisual que se ha hecho viral se ve el momento en que dos personas, que se movilizan en una motocicleta, abordan a tres jóvenes que están haciendo una transmisión en vivo para redes sociales.



Alexander Sosa, supuesta víctima del flagelo, aseguró que, con ayuda de unos amigos, estaba transmitiendo mientras interpretaba una canción que hace poco lanzó, cuando los ladrones le apuntaron con un arma de fuego y procedieron a arrebatarles un celular de su propiedad.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho a esperar. Incluso, en publicaciones hechas por el mismo Sosa, algunos dicen que se trata de un montaje.



"La gente me juzga porque el video se hizo viral, pero esto pasa todos los días (...) normalmente cuando uno se expone, genera comentarios de toda índole. Algunos cuestionan que estaba en la calle o que me encontraba rompiendo la cuarentena", dijo Sosa.



El joven expuso que, tras la huida de los delincuentes, no acudió a las autoridades. Por ahora, dice, no piensa poner una denuncia.



En Cali, la Fiscalía ha registrado más de 2500 denuncias por robo de celulares durante este año.