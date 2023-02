Este martes se cumplen 20 años del atentado en el Club El Nogal

Este 7 de febrero se conmemoran 20 años del atentado terrorista contra el club El Nogal, uno de los actos más cruentos cometidos por las Farc en la historia del conflicto armado.



Ese día, 36 personas murieron y más de 180 resultaron heridas durante una noche de viernes, en la que, como en cualquier club, realizaban actividades de esparcimiento, negocios o ejercicio físico. Es decir, actividades propias de población civil que no hace parte del conflicto. Dos décadas después, aunque los antiguos miembros del secretariado de las Farc han reconocido su responsabilidad y han pedido perdón en diferentes espacios, las víctimas aún siguen esperando respuestas y que se haga por completo justicia.



“Fui en 2016 a la mesa de negociación de La Habana pidiendo que nos dijeran la verdad. Luego, en marzo del 2017 ellos vinieron y ahí aceptaron que fueron los responsables luego de negarlo por 13 años. Pero también tenía más cuestionamientos sobre conocer los detalles y todavía los estoy esperando: ¿Quién abrió la puerta? ¿Quiénes estaban adentro? ¿Quiénes fueron los cómplices? ¿Qué había allí? ¿Quiénes son los responsables adicionales? Porque ya sabemos quién puso la bomba, pero hay otros responsables por acción u omisión”, aseguró Bertha Lucia Fríes, una de las víctimas más reconocidas del ataque.



Aunque las Farc no se atribuyeron públicamente el hecho sino hasta muchos años después, las investigaciones llevaron a señalar a Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’, comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, como el autor intelectual del crimen.



Como autores materiales se identificó a John Freddy Arellán, profesor de squash, quien habría ingresado al club el carro bomba con el que se ejecutó el crimen y murió en la explosión, y su tío Oswaldo, eslabón directo con la columna Teófilo Forero.



En noviembre de 2022, el Consejo de Estado determinó que la Nación no estaba obligada a indemnizar a las víctimas del atentado porque no se había tratado de un hecho que fuera previsible. De acuerdo con el alto tribunal, si bien se tenían reportes de planes guerrilleros para atentar contra lugares emblemáticos en Bogotá, El Nogal no estaba identificado como uno de los posibles blancos.



Si bien, el argumento empleado por las Farc para justificar el atentado era que el club estaba siendo utilizado por la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, para sostener reuniones e incluso pasar la noche, no se consideró evidencia suficiente para prever que el club pudiera estar en peligro.