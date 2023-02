Escalofriante asesinato en Cali: mujer recibió 50 heridas con arma blanca 

Durante el fin de semana se reportaron seis homicidios en Cali. Según el Observatorio de Seguridad de la ciudad, fueron cinco hombres y una mujer los que perdieron la vida.



Según el reporte de la entidad, el asesinato de la mujer se dio el domingo en el barrio Comuneros y fue con sevicia, pues le propinaron aproximadamente 50 heridas con arma blanca.



La víctima, de alrededor de 25 años de edad, fue encontrada en la vía pública de la invasión de Haití y, según versiones extraoficiales, a pesar de que la comunidad de ese sector intentó socorrerla, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos.



De momento no se conocen hipótesis del caso, sin embargo, por la crueldad del hecho y el arma utilizada, no se puede descartar un posible feminicidio.



En cuanto al resto de las víctimas todas corresponden a hombres. El único caso del viernes fue el de un hombre de 30 años de edad en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de la ciudad. Aunque el sábado no se registraron homicidios en Cali, el domingo se reportaron cinco asesinatos.



Uno de estos ocurrió en el barrio Lleras Camargo, oeste de la ciudad. En ese lugar fue asesinado Santiago Ramírez Valenzuela, de 46 años de edad. Las autoridades afirmaron que los posibles móviles y agresores están en investigación.



Otro caso también se registró en el Oeste, en el barrio Tierra Blanca. Allí un joven de 18 años, identificado como Kevin Stiven Llano Serna, fue atacado con arma blanca.



En una calle del barrio Polvorines, en la ladera de Cali, se registró el homicidio de Jaider Ruales y las autoridades investigan el caso.

Por último, en el barrio Desepaz, fue atacado con arma blanca Alexander Diaz, de 22 años y murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.



En lo que va del 2023 en la ciudad se han registrado 119 homicidios, lo que representa un aumento de 7% si se compara con el mismo periodo del 2022, cuando iban 111.