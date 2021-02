Entre críticas y resultados: así fue el primer año de Francisco Barbosa en la Fiscalía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En una de sus primeras declaraciones como fiscal general, Francisco Barbosa, que este sábado cumple un año al frente de la institución, puso el listón muy alto al calificar su propia labor: “estamos haciendo la mejor fiscalía de la historia”, dijo en una entrevista cuando llevaba apenas 100 días en el cargo.



Declaraciones como esta, que sus críticos han calificado como muestra de arrogancia, y la falta de independencia frente al Gobierno que le endilgan a algunas de sus actuaciones, contrastan con la orientación que ha buscado darle a la entidad para que sea cercana a las regiones y eficaz en resolver crímenes como las masacres y los asesinatos de líderes sociales.



Según las cifras de la propia entidad, la Fiscalía, bajo el mandato de Barbosa, ha tenido resultados significativos en dos temas que preocupan no solo al país, sino a la comunidad internacional: los asesinatos de líderes sociales y las masacres.



En el tema de líderes sociales, la Fiscalía asegura haber logrado el esclarecimiento del 63,52% de los casos que están bajo su competencia. Es decir, de 403 casos que investiga la justicia ordinaria, 256 han presentado avances, 66 con sentencia condenatoria, 99 en juicio, 29 con imputación de cargos, 52 con orden de captura y 10 por muerte del sindicado.

Puede leer: Empresas del turismo piden más apoyo para promocionar al Valle

Para obtener estos resultados, la Fiscalía fortaleció sus capacidades de investigación en los 12 lugares del país en donde se concentra el mayor número de ataques contra defensores y designó 6 fiscales regionales para que concentraran las investigaciones en estas áreas.



Esto le ha permitido obtener resultados más ágiles, que fueron reconocidos por Human Rights Watch, en su reciente informe sobre los crímenes de líderes sociales. “Los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de estos asesinatos han sido más significativos. La Fiscalía General de la Nación ha aprobado directivas y ha creado una unidad especializada para investigar los asesinatos”, dijo la organización que, en general, fue crítica de la respuesta que ha dado el Gobierno a estos crímenes.



En el tema de las masacres, la Fiscalía asegura haber esclarecido una tasa del 68,78% de los homicidios colectivos (masacres) cometidos en 2020.



Uno de los casos más significativos fue el de la masacre de Llano Verde, un barrio de Cali, en donde fueron asesinados 5 menores de edad de entre 13 y 16 años. Alrededor de 15 días después de los hechos, se anunciaba ya en Cali, la captura de dos presuntos responsables, que trabajaban como vigilantes de uno de los cañaduzales en donde ocurrió el crimen.



Barbosa ha enfrentado este tema con la designación de equipos multidisciplinarios, que incluyen funcionarios de Medicina Legal, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, funcionarios de la SIJIN, lo que ha permitido obtener resultados en casos como el de Llano Verde y los de Samaniego, Betania, El Tambo y otras masacres ocurridas en lugares como Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Valle, Cauca, La Guajira, Medellín, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Sucre.



“El trabajo en la región del fiscal Barbosa no solo ha sido hacer presencia para la foto o para el discurso. Cada vez que ha visitado, salvo algunas pequeñas equivocaciones, ha dado resultados contundentes en la lucha contra graves delitos, especialmente delincuencia organizada”, afirma el abogado Iván Cancino.

¿Independencia?



El fiscal general, sin embargo, ha sido objeto de críticas, en especial, en aquellos casos de más impacto político o que tienen relación directa o indirecta con el gobierno del presidente Duque, a veces porque se considera que los procesos no avanzan a la velocidad que se requiere, o en algunos casos, incluso, porque sus decisiones han sido consideradas erráticas.



Uno de estos casos críticos ha sido el de la ‘Ñeñepolítica’, en la cual, si bien fueron llamadas a interrogatorio María Claudia ‘Caya’ Daza, Priscila Cabrales Méndez y Nubia Stella Martínez, relacionadas con el Centro Democrático, hasta el momento no se conocen resultados de la investigación.



En cambio, sí avanzó la investigación contra el mayor Jefferson Tocarruncho y el intendente Wadith Velasquez, a quienes la Fiscalía acusaba de haber hecho interceptaciones ilegales, pero un juez dejó en libertad a través de una acción de tutela. En algún momento, el fiscal Barbosa provocó una enorme polémica porque en una entrevista con Noticias Caracol, aseguró que Gustavo Petro iba a ser vinculado a la investigación, afirmación que él mismo tuvo que rectificar unos días después.



“Solo se ha movido con las capturas de los investigadores que participaron en las interceptaciones del ‘Ñeñe Hernandez’, pero el proceso en la Fiscalía de la ‘Ñeñepolitica’ en contra de María Claudia Daza y de los demás involucrados no ha tenido ningún efecto, desde que fueron interrogados”, aseguró el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de los intereses de los policías.



Algo similar ocurre con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pasó a la Fiscalía, luego de que el exmandatario renunció a su curul de senador. Aunque aún no ha habido un pronunciamiento formal de la entidad, Iván Cepeda, contraparte del exmandatario, ha criticado al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, por, en su opinión, velar más por los intereses de Uribe, que por los de las víctimas.



“Desde el comienzo había ciertas dudas de que Francisco Barbosa tuviera la actitud de autonomía e independencia que exige el Fiscal General de la Nación, y los hechos nos han dado la razón: uno lo nota bastante alineado con el discurso gubernamental, con las políticas públicas, reunido permanentemente con el presidente”, señala Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE).



A estas críticas, se han sumado las que tienen relación con su carácter. Además de expresiones como la de la “mejor fiscalía de la historia” o “soy el más preparado de mi generación”, que ha usado en entrevistas, el punto más bajo de su gestión lo tuvo cuando en medio de la pandemia, en un puente festivo, viajó a San Andrés, en compañía del contralor Carlos Felipe Córdoba, y sus esposas, que ocupaban cargos directivos en las entidades.



Aunque los dos funcionarios explicaron que el viaje se dio por motivos relacionados con su función, la polémica por su supuesto uso de privilegios para pasar por alto las restricciones relacionadas con la pandemia aún los acompaña, más cuando la misma Fiscalía había abierto investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por hacer mercado con su esposa, Angélica Lozano.



“Creo que tiene salidas en falso, creo que es una persona que genuinamente tiene una vocación de servicio público, que quería el cargo, que es honesto, responsable, pero sí creo que algunas de sus declaraciones han dejado una percepción negativa”, agrega el penalista Francisco Bernate.



Cuando aún en el Consejo de Estado, se discute si Barbosa debe tener un periodo propio de cuatro años o terminar simplemente el tiempo que le faltaba a Néstor Humberto Martínez para cumplir su periodo, Barbosa culmina un año con resultados, pero con bastantes altibajos en la opinión pública.