ELN entrega prueba de supervivencia de militar secuestrado en Tame, Arauca

El Frente de Guerra Oriental del ELN publicó una prueba de supervivencia del suboficial tercero de la Armada Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien fue secuestrado por esa guerrilla el pasado 13 de diciembre en Arauca.



La prueba de supervivencia es un video de cerca de dos minutos de duración, donde se le ve al uniformado sentado con una camiseta verde oliva, en el cual dice que se encuentra bien de salud, y que ha sido tratado bien por sus captores.



“He gozado de buena salud, he tenido un trato digno acorde a los derechos humanos, he dormido bien, he comido bien, gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud”, dice el suboficial.



Lea aquí: ELN interrumpió asamblea general de autoridades indígenas en Ricaurte, Nariño



“Le envió un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos, y a todas aquellas personas que han estado pendientes de mí, y que muy pronto estaré compartiendo con ustedes, espero verlos pronto, no se preocupen me encuentro bien”, señala en el video.



El suboficial fue secuestrado el pasado 13 de diciembre en el tramo vial Tame-Arauca, entre las veredas Santo Domingo y Puerto Jordán.



De acuerdo con información entregada por las autoridades, el suboficial, quien se encontraba de vacaciones, fue bajado de un bus en el que se movilizaba y llevado con rumbo desconocido.



ELN presentó un video como prueba de supervivencia del suboficial tercero naval Camilo Andrés Córdoba, quien fue secuestrado el pasado 13 de diciembre en Tame, Arauca. pic.twitter.com/1vcU6xQz4m — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 23, 2022