El narcotraficante 'Matamba' no aparece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota

Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba no aparece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.



Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, varias fuentes del Inpec indicarían que luego de un conteo realizado en el pabellón, no se encontró a alias Matamba.



El Ministerio de Justicia se pronunció frente a este tema y dijo que “es el Inpec y su dirección, por ser los responsables de esta tarea, quienes ordenan el conteo y verificación del personal en La Picota. En este momento estamos en contacto permanente con el Instituto para poder dar a conocer información al respecto”.



‘Matamba’ era uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia y el exterior, por sus nexos criminales con emisarios del Cartel de Sinaloa y narcotraficantes de Valle, Antioquia y con la Segunda Marquetalia.

Se le acusa de ordenar homicidios selectivos y desapariciones en las poblaciones de La Esmeralda, El Palmar, El Ejido, Madrigal y Policarpa en el departamento de Nariño.



Así mismo, figuraba en la Registraduría Nacional como fallecido, debido a que pagó para que fuera expedida un acta de defunción y así desaparecer del radar de las autoridades, contando con un expediente de 14 ingresos a la cárcel.



Investigadores de la Dirección de Antinarcóticos, lograron la captura de ‘Matamba’ cuando celebraba su cumpleaños en un lujoso apartamento, donde se incautaron $9 millones en efectivo, 12.500 dólares, un lingote de oro de 500 gramos (avaluado en 109 millones de pesos), cuatro relojes avaluados en 150 millones de pesos y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con seis cartuchos.



Además, 'Matamba' es requerido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Sur de Florida, por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras en Colombia le figuran varias órdenes de captura por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir entre otros.