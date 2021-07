Ediles de Cali claman por seguridad tras asesinato de colega de la comuna 15

Alejandro Cabra Hernandez

Tras el asesinato del edil de la Comuna 15, Óscar Iván Suárez, quien fue atacado en el barrio Mojica, oriente de la capital del Valle del Cauca, ediles de distintas comunas alzaron su voz para exigir garantías de seguridad y no dejar impune su caso.



El líder de 32 años, elegido para el periodo 2020 - 2023, había recibido constantes amenazas, según lo confesó otro líder comunal quien dijo que “a nosotros nos han amenazado por parte de personas que no se identifican con el trabajo que desarrollamos en la comuna. Óscar ya había interpuesto una demanda en diciembre del año pasado, cuando fue atacado frente a su familia”.

Por lo anterior, el asesinato del líder resultó dejando sola a una familia y especialmente a sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años.



Asimismo, la edila de la Comuna 15 Carolina Lasso Cordoba, dijo que “desde hace tiempo venimos pidiendo protección debido a las amenazas. Nosotros somos los encargados de hacer la distribución del presupuesto que llega a cada comuna, y por eso es difícil manejar este tema. Acá hay ocho barrios y todo mundo quiere, por razones obvias, que se le arregle su zona. Pero este presupuesto es muy escaso y nosotros lo que hacemos es intervenir donde haya una necesidad específica”.



“Nuestra función es esa, cuidar el presupuesto de la comuna y distribuirlo de la manera más adecuada, pero es un riesgo porque hasta ahora no nos han brindado ninguna seguridad, siempre pedimos seguridad para nosotros, pero no la tenemos; solo nos dan el número del cuadrante para llamar en cualquier caso. Todos no corremos con la misma suerte por lo que nos ha tocado hacer amigos externos que nos protegen. Igual, esto también debe ser de parte y parte y a veces los cuadrantes deben intervenir”, declaró Carolina.



Igualmente, el edil de la Comuna 17, Anthony Parra, expresó que “entre nuestras funciones está vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en la comuna o corregimiento donde hayan sido elegidos. Cualquier tipo de inversión que sea para el servicio público, nosotros debemos hacer el control político posterior. Esto está contemplado por la ley”.



Parra, añadió que desde hace mucho tiempo hay ediles que vienen pidiendo protección debido a la incursión de su labor en temas que defienden las iniciativas deportivas, culturales y que, de un modo u otro, sirven para combatir la inseguridad, el narcotráfico o el robo.



Y también dijo que “nosotros no nos establecemos unos horarios, no, el uniforme de edil nosotros lo llevamos puesto siempre. Ser edil es desde mi posesión al cargo, hasta que termine. Somos miembros de una corporación pública y siempre van a existir amenazas contra los líderes comunales”.



“Por eso hay casos como el de la compañera Yefri Lorena Lerma, quien lleva un proceso adelantado desde el año pasado y, en esta legislatura, la Unidad de Protección le entregó su chaleco antibalas debido a que en su proceso han habido situaciones complejas en materia de amenazas”, dijo el edil de la Comuna 17.



Por su parte, Yefri Lorena Lerma, edila de la Comuna 21, explicó que las funciones de los ediles están contempladas en los artículos de la Constitución y que, respecto a las amenazas, muchas personas los confunden al ver que llevan puesto el chaleco y demás indumentaria de la Alcaldía.



“No tienen el concepto claro de qué es una junta de administración local y piensan que nosotros manejamos dinero, nosotros no lo manejamos, lo distribuimos en partidas globales, presupuesto participativo en las comunas y corregimientos, para los proyectos y demás. Por esto nos han amenazado, porque hemos denunciado a contratistas, operadores y ciertos actores del territorio que han extorsionado y desviado los recursos de proyectos”, dijo Lerma.



En conclusión, los ediles exigieron la atención de la Policía para presentar casos concretos y de esta manera poder avanzar en los procesos que han venido desarrollando.



Según los líderes, un edil requiere la seguridad incluso después de abandonar su puesto, ya que su familia también corre riesgos. Además, invitaron a la Policía que brinda seguridad en las diferentes comunas de Cali para que realice las visitas periódicas dentro de su función y cumplimiento del marco legal.