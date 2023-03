Durante la Semana Santa solo se podrá subir al cerro de las Tres Cruces por Chipichape

Desde la Alcaldía de Cali informaron que ya se tomaron medidas para la Semana Santa, que iniciará el domingo 2 y finalizará el 9 de abril. Una de las más importantes es que al Cerro de las Tres Cruces solo se podrá ingresar por el corredor de Chipichape.



“La Secretaría de Seguridad y Justicia estará haciendo presencia en todo el corredor de ascenso a las Tres Cruces e instalarán diferentes puntos de control. Es importante recordar que para el ascenso al cerro no estarán habilitados todos los puntos de ingreso y solo se podrá hacerlo por el de Chipichape”, explicó Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali, al término de un consejo de seguridad que se desarrolló en la mañana de este jueves.



Lea También: Hurto, homicidio y tráfico de drogas: detalles de los 26 criminales más buscados en Cali y el Valle



El Mandatario aclaró que, debido a las obras de remodelación que se adelantan en Cristo Rey, este lugar no estará abierto al público.



“La Secretaría de Seguridad también estará muy atenta a otros eventos que suelen ocurrir en Semana Santa como lo son la ocupación de predios, invasiones u otras actividades no responsables”, añadió Ospina.



Desde la Administración Municipal aclararon que les preocupan las extorsiones durante Semana Santa, motivo por el cual afirmaron estar atentos a las denuncias que la comunidad pueda adelantar contra este delito y aclararon que se está desarrollando un operativo especial en la Galería Santa Elena.