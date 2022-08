Dos personas fueron asesinadas por sicarios en el barrio Los Alcázares, norte de Cali

Dos personas fueron asesinadas en un establecimiento de licores ubicado en el barrio Los Alcázares, al norte de Cali, según autoridades locales.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de la ciudad, los hombres departían en un establecimiento en la noche de este miércoles cuando fueron atacados a disparos por dos sujetos.



Las víctimas fueron dos hombres indocumentados y hasta el momento no se tiene información de su identidad.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45p.m. de este miércoles establecimiento de licor en el norte de Cali, cuando dos sujetos con arma de fuego ingresaron al lugar y dispararon contra tres personas.



Otro hombre indocumentado recibió varios impactos de bala y resultó herido en el ataque sicarial. Esta persona fue trasladada al hospital Joaquín Paz Borrero y no hay detalles de su estado de salud.



Las autoridades adelantan las investigaciones y por ahora no se conoce una hipótesis relacionada con los móviles de este doble homicidio.