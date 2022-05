Desmantelan banda que esclavizaba sexualmente a mujeres colombianas en Europa

Con falsas ofertas de empleo en España, y ofreciéndoles tiquetes y papeleos, un grupo al margen de la ley engañaba a mujeres para ser víctimas de trata.



Les pintaban un futuro promisorio en Europa y les prometían una manutención temporal. Sin embargo, una vez llegaban al país ibérico, a Santiago de Compostela y Talavera, las obligaban a mantener relaciones sexuales a cambio de la prometida manutención.



Las víctimas, según la investigación de la Fiscalía, eran sometidas a malos tratos y vejámenes; si no accedían a las órdenes sexuales, recibían castigos –como permanecer atadas de manos– y se les cobraban multas.



La organización les quitaba sus documentos y pasaportes. Para rematar, los familiares de las víctimas, según el ente acusador, recibían amenazas del grupo armado “Pachelly”, que tiene gran injerencia en Bello y el Valle de Aburrá, y que tendría relación con la red de trata de personas.



La Fiscalía logró la captura de tres personas que, presuntamente, estaban detrás de este accionar. En Colombia fue capturado el cabecilla, Miguel Antonio Giraldo, alias Antonio, quien sería el responsable de contactar y captar a las mujeres con las ofertas laborales.



Lea aquí: Fiscalía llama a juicio a guardia del Inpec vinculado con fuga de 'Matamba' de La Picota



También, fueron detenidos Óscar Darío Orozco Ramírez y Lina María Ortega Echeverri, presuntos responsables de organizar los viajes y agilizar los trámites para facilitar los traslados de las víctimas.



Javier García Tróchez, delegado contra la Criminalidad Organizada, explicó que el operativo para la captura de los implicados se hizo en Colombia y España. En Santiago Compostela, donde llevaban a las víctimas, cuatro personas fueron retenidas. En esa ciudad las encerraban en hoteles para explotarlas sexualmente.



La red criminal tenía un funcionamiento complejo, que comenzaba desde las falsas promesas, los chantajes, hasta la compra de los tiquetes y toda una logística montada en el país europeo.



Aunque la Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, ninguno aceptó los cargos. Los presuntos delincuentes, por ahora, recibieron medidas privativas de la libertad. Giraldo, el señalado de liderar la estructura, fue mandado a prisión, mientras los otros dos se mantendrán privados de la libertad en sus casas.



La desarticulación de esta banda, sin embargo, no es un caso aislado. La trata de personas es un delito que da grandes réditos para los criminales que la ejercen. A una banda que se dedicaba a la trata, que fue desmantelada en abril, les incautaron lo equivalente a 750 mil dólares y entre sus víctimas hay ocho colombianas, que terminaron esclavizadas en Europa.



De esa organización, las autoridades de Francia y España, coordinadas por Europol, capturaron a trece presuntos miembros de la organización después del operativo policial que recorrió inmuebles en Zaragoza y Oviedo, en España, y Roche-sur-Yon, en Francia.



Los dineros que manejan estas organizaciones son exorbitantes. En total, el reporte oficial indica que a esta banda transnacional les decomisaron 300 mil euros en efectivo (326 mil dólares), más de 70 celulares, dos propiedades por un valor equivalente a 370 mil dólares y otros 57 mil dólares en distintas cuentas bancarias. El total, 752 mil dólares, es equivalente a 2.814 millones de pesos.



Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2017 unas 25 millones de ciudadanos estaban esclavizadas de alguna manera, y el 71% eran mujeres y niñas. En gran medida, se trata de personas explotadas sexualmente y, de acuerdo con la misma fuente, en 2016 los captores ganaron unos 99 mil millones de dólares por ese negocio.



Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este negocio ilegal solo es posible con el apoyo de autoridades corruptas que se alían con bandas criminales.

¿Cómo prevenirlo?

Así las cosas, y siendo Colombia un país vulnerable a la trata, no solo externa, sino también interna –y más por cuenta de la migración desde Venezuela–, el Ministerio del Interior enlista una serie recomendaciones para prevenir este delito.



En primer lugar, hay que tener presente que las redes sociales representan un gran riesgo pues son uno de los grandes canales de captación. De hecho, recomienda no utilizarlas para conocer gente, algo que hoy en día es muy frecuente.



Además, señala que se debe desconfiar ante solicitudes de fotos de cuerpo entero o poca ropa para obtener un empleo y también de ofertas laborales demasiado atractivas.



Todas estas recomendaciones de la cartera, sin embargo, contrastan con la falta de datos públicos de Ministerio. El Observatorio, creado en 2016, lleva más de un año sin publicar datos actualizados del fenómeno de trata en el país. Aún así, está andando una estrategia interinstitucional (ver recuadro) Las víctimas salen a flote en casos como el de España, que seguramente, no será el último.