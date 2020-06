Denuncian asesinato de una mujer, al parecer, por disidencias Farc en zona rural de Florida, Valle

Erika Mantilla

Una mujer fue asesinada este lunes, al parecer por disidentes de las Farc, en la parte alta del municipio de Florida, según la denuncia de autoridades locales. El homicidio se registró en la madrugada y estaría relacionado con una serie de eventos violentos que se vienen presentando hace más de seis meses en la localidad.



El secretario de Gobierno, Iván Cerón, afirmó que hacia las 2:00 a.m., un grupo de hombres que serían integrantes de la Columna Dagoberto Ramos, llegó hasta la vivienda de la víctima, identificada como Maricel Noscué, que residía en una vereda y la atacaron con armas de fuego.



Detalló que la mujer recibió trece impactos y aclaró que no revelará el nombre del poblado para evitar futuras represalias en contra de sus habitantes.



El cuerpo de la víctima fue trasladado este martes a la cabecera municipal y desde allí el funcionario advirtió que el crimen no correspondería a un hecho aislado y que está relacionado a varios atentados y ataques registrados en el municipio.



Entre ellos, destacó la muerte de Hermes Loaiza, secretario de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Pueblo Nuevo, otro corregimiento de la parte alta, asesinado hace 20 días por hombres que dispararon en su contra cuando él estaba en la puerta de su casa.



El hecho provocó desplazamientos de líderes de esa asociación que actualmente se encuentran bajo el amparo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.



Y recordó que a comienzos del 2020 se registró un atentado a una patrulla de la Policía que prestaba vigilancia en El Pedregal. En ese hecho dos uniformados resultaron lesionados.

Disidentes en la zona

"Todos estos hechos han sido repetitivos y reiterativos. Hemos venido trabajando al respecto y no se puede decir que son casos aislados, son hechos que se empiezan a conectar porque habrían sido cometidos por parte disidencias de las Farc, el grupo denominado Dagoberto Ramos, que está haciendo presencia en el municipio", subrayó el Secretario.



Y agregó que el año pasado hubo un atentado contra la Secretaría de Tránsito de la localidad.



Sin embargo, explicó que la preocupación es mayor porque recientemente circularon unos panfletos con amenazas a líderes sociales. Por eso, el pasado 19 de junio se realizó un consejo de seguridad en el que distintas autoridades pidieron la intervención de la Procuraduría Regional y de la Gobernación Departamental.



"Se ha venido pidiendo, a través de las diferentes mesas, comités y subcomités de no repetición que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos de paz, con los reinsertados, pues si a estas disidencias no se les presta atención terminarán fortaleciéndose y volveremos a vivir ese pasado que no queremos repetir en el municipio de Florida", enfatizó.



Reconoció que en esa zona donde se presentan los conflictos cuentan con buena presencia de la Fuerza Pública, pero reiteró que requieren mayor intervención y, sobre todo, que cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Paz.



"Estos grupos están volviendo a coger fuerza y durante estos seis meses hemos vivido momentos de tensión. El pasado viernes elevamos una solicitud a todas las entidades e instituciones y al Ministerio del Interior para que activen la ruta de alertas tempranas, de reacciones inmediatas, para atender la situación que estamos viviendo", dijo.



Insistió que ya no pueden tomarse como hechos aislados, sino que es la suma de muchos hechos que les está dando la razón en cuanto a que el Gobierno debe involucrarse en el conflicto que hay en Florida.

