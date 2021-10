Denuncian asesinato de dos personas en Totoró y Balboa, Cauca

Campesinos de las zonas rurales de los municipios de Totoró y Balboa, en el departamento del Cauca, denunciaron el asesinato de un campesino y un excombatiente de las Farc en medio de incursiones armadas de grupos al margen de la ley.



Con relación a la muerte violenta del agricultor, pobladores del corregimiento de Gabriel López, Totoró, denunciaron que en la madrugada de este lunes varios sujetos armados irrumpieron en una discoteca de esta población.



Luego de esto, ubicaron a la persona que pretendían asesinar, al parecer por ser señalada de incumplir unas órdenes impartidas por las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona.



“William Inagan Tutalchá departía con esa persona al interior de la discoteca y cuando esos sujetos llegaron a dispararle, el compañero buscó cómo protegerla, recibiendo varios impactos de arma de fuego”, explicaron los pobladores de este corregimiento.



Luego de esto, los asesinos salieron del establecimiento para después huir de esta localidad, mientras que las personas brindaron los primeros auxilios a William Inagan Tutalchá. Un familiar que presenció la agresión lo tomó, lo subió en su motocicleta para después trasladarlo al hospital local, pero cuando ingresó a este lugar ya no registraba signos vitales.

Lea también: Cárcel para 'El violador de la ventana', acusado de abusar de, al menos, tres mujeres en el Valle



“Preocupante porque este caso es la mejor prueba de que son los grupos armados al margen de la ley los que imparten justicia, entre comillas, en los territorios, prácticamente son la autoridad y la comunidad tiene que obedecer”, denunciaron los habitantes de este corregimiento ubicado al oriente del Cauca.



Sobre quién era la víctima, familiares y amigos indicaron que William Inagan Tutalchá, de 29 años de edad, era un reconocido campesino de esta población.



“Era una persona que se dedicaba a su trabajo en el campo, no se metía con nadie, callada, sin embargo no se sabe qué pasó, pero salió en ayuda esa persona y lastimosamente perdió la vida por esa acción”, denunciaron los amigos de la víctima.



Pero este no fue el único caso atribuido a los grupos armados que delinquen en esta zona del país. En el sector de Olaya, zona rural de Balboa, fue asesinado el excombatiente de las Farc, Ruber Erney Dorado.



De acuerdo con las primeras versiones, varios sujetos armados interceptaron al desmovilizado cuando se movilizaba por el parque principal de este corregimiento y después procedieron a dispararle.



“Este homicidio sucedió en las primeras horas de la mañana y se espera que la comunidad traslade el cadáver hacia algún hospital de la zona, para que las autoridades inicien las investigaciones del caso”, explicaron periodistas del suroccidente del Cauca.



Luego, y mediante un informe, los integrantes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, confirmaron que ya son 39 desmovilizados de las Farc asesinados en diferentes partes del país.



Hasta el momento, ni las autoridades regionales, ni la fuerza pública se han pronunciado frente a estos casos, los cuales se registran en medio de un marcado ambiente de violencia protagonizado por los grupos armados al margen de la ley.