Delincuentes se robaron la malla de seguridad de un colegio en Tuluá

Delincuentes se robaron 30 metros de malla que protegía la Institución Educativa Industrial Carlos Sarmiento Lora en el municipio de Tuluá, Valle.



Imágenes divulgadas por los padres de familia en redes sociales muestran cómo quedó el plantel después del hurto. Ahora, la comunidad educativa está preocupada por la seguridad de los estudiantes y el riesgo del robo de equipos.



"Esa malla es costosa y los profesores expertos que saben de herramientas revisaron y dicen que la supieron cortar muy bien. El robo aquí es continuo, hoy se roban una parte, mañana otra y todo porque no hay vigilante que haga ronda”, contó una acudiente en diálogo con Blu.



Además, no es la primera vez que afectan las instalaciones de este colegio. En mayo también se reportó un robo de los alimentos de la tienda escikar,



Según los padres de familia, después del primer robo, el alcalde del municipio, Jhon Jairo Gómez, se había comprometido a reforzar la seguridad del colegio. Sin embargo, esto nunca pasó.



"Si él pone vigilantes o cámaras esto no hubiera pasado. Era la crónica de un robo anunciado", agregó la madre de familia.