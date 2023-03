Defensoría del Pueblo advierte sobre presencia de bandas mexicanas y venezolanas en Cali

Estructuras criminales transnacionales estarían subcontratando bandas locales para la comisión de su actuar delictivo en Cali, denunció este miércoles a El País el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.



De acuerdo con lo detallado por Fajardo, estructuras criminales de origen mexicano y el llamado 'Tren de Aragua' de Venezuela estarían subcontratando y coordinando a miembros de bandas locales que delinquen en la capital del Valle para que estos adelanten la comisión de distintos delitos en la ciudad a su nombre.



"Existe una especie de absorción, subcontratación por parte de bandas delincuenciales extranjeras, que de alguna manera están relacionadas y manejan a ciertos grupos dentro del territorio y que trabajan a su nombre", mencionó el funcionario.



Según detalló el Vicedefensor, estos grupos criminales transnacionales estarían ejerciendo un control territorial en la ciudad por medio de pequeñas bandas delictivas las cuales, de acuerdo con lo indicado por Fajardo, recibirían órdenes desde superiores que se encuentran en países como México.



"Estoy hablando de bandas que pertenecen a México y que si bien, no se trata de ciudadanos mexicanos que estén delinquiendo aquí, esas bandas tienen el control, contratan, mandan mensajes, ejercen control territorial a partir de la contratación de pequeños grupos delincuenciales que están compuestos, por personas aquí en la ciudad de Cali", denunció el Vicedefensor del Pueblo en entrevista con El País.



Cabe recordar que hace unas semanas el concejal Fernando Tamayo también denunció que bandas ilegales organizadas por extranjeros estarían controlando las rutas de transporte pirata en la ciudad, además de amenazar a los conductores que invadan 'sus territorios'.



De acuerdo con el Cabildante, estos grupos ilegales habrían montado una especie de servicio exclusivo donde no permiten que rutas como las de la Avenida Pasoancho y la Avenida Ciudad de Cali tengan competencia de vehículos que no tengan su "permiso" para trabajar.



"Me llegó a mi curul una denuncia de la situación. Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas del recorrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta, le iban a destruir el carro a bala", manifestó el Concejal en una plenaria.