Defensa de Yhonier Leal solicita que se le realicen exámenes psicólogos y psiquiátricos

La defensa del procesado Yhoiner Leal, argumentó que es necesario realizarle una evaluación psiquiátrica en aras de conocer si al momento del homicidio este se encontraba en sus cinco sentidos.



Daniel Peña, defensor de Leal, afirmó que la solicitud tiene como propósito determinar si el procesado se encontraba consciente de los hechos que estaba realizando, pues de no ser así, este sería declarado inimputable.



"Este dictamen nos dará luces para analizar la capacidad de Jhonier Leal y la posibilidad de determinarse el grado de inimputabilidad si es que hay lugar”, le indicó Daniel Peña.



Sí los resultados indican que Yhoiner no se encontraba lúcido, este no deberá pagar una pena con privación de su libertad.



Cabe señalar que la solicitud de los exámenes se realizó el día martes, pero aún no se conocen resultados. De igual forma, es importante recordar que Leal ya aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.



Por otro lado, Peña indicó que los exámenes psiquiátricos no afectan el preacuerdo, "la solicitud no invalida el preacuerdo, son situaciones diferentes pero guardan relación. No es que la solicitud sea una retractación o un cambio de estrategia", señaló.



"Si lo declaran inimputable, no podría haber pena privativa de la libertad", agregó el abogado.