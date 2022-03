Defensa de ruso capturado en Bogotá niega acusaciones sobre patrocinio a 'primera línea'

El abogado del ciudadano ruso Sergeí Vagin, quien fue capturado en Bogotá por supuestamente financiar acciones violentas durante el pasado Paro Nacional, aseguró que su cliente es inocente de esas acusaciones y que en realidad fue detenido por otro delito.



Francisco González, quien lleva el caso de Vagin ante las autoridades colombianas, declaró a Blu Radio que su cliente está involucrado “sencillamente en un fraude a casas de apuestas” y que en ningún momento la Fiscalía General de la Nación ha mencionado o imputado cargos por terrorismo.



“No es cierto. La situación es sencilla, no sé por qué relacionaron la nacionalidad de él con los disturbios de 2019. Él no tiene absolutamente nada que ver. La Fiscalía en la audiencia de anoche en ningún momento nombró terrorismo ni financiación a Primera Línea ni funcionarios de la embajada rusa”, sostuvo Gonzáles.



Asimismo, el litigante recalcó que los supuestos giros millonarios no venían de Rusia, sino que salían para allá. “No es que le manden plata de Moscú, es al revés, él manda. La Fiscalía dijo que los fraudes, presuntamente, a las casas de apuestas eran 1.600 millones de pesos y eran para conseguir más personas” por lo que la banda en la que se encontraba Sergei y sus seis compañeros tiene un carácter diferente al que sostienen varios medios".



"Ellos ganan plata no destruyendo, sino apostando y no solo son las seis personas detenidas, son muchas personas, son apenas el motor”, agregó Gonzáles.



¿Qué dice la Embajada de Rusia?

A través de un comunicado de prensa, la embajada rusa en Colombia se pronunció frente a la reciente captura de Sergei Vagin, señalando que algunos medios de comunicación le han atribuido delitos que distan de la realidad.



“Causa asombro la postura de algunos medios colombianos que no quieren ver los hechos y publican artículos paranoicos (basándose en sus fobias y sospechas inventan cosas inverosímiles y después las asuman como los hechos reales dignos de hacer creer a sus lectores)”, se lee en el comunicado.



Para el esclarecimiento de los hechos, el ciudadano ruso habría brindado una rueda de prensa en la que explicaba el modus operandi de su trabajo como apostador deportivo y analista de apuestas en Colombia.



Asimismo, el comunicado señala que el que relacionen a personas de nacionalidad rusa con un hecho que nada tiene que ver con ellos es una injerencia y va en detrimento de los derechos y libertades de la diplomacia.



“El último caso es la inventada historia de una supuesta injerencia rusa en asuntos internos de Colombia por medio de algunos personajes ´Shurik’, ‘Servac’, y una ciudadana rusa dedicada a la venta de ollas freidoras eléctricas. Ya ha sido desenmascarado en nuestro comunicado de prensa y durante la rueda de prensa del Sr.Vagin y su abogado. Insistimos, esta patraña no tiene nada que ver ni con el Estado ruso, ni con esta Misión Diplomática. Son puros inventos y parodia de mal gusto de aventuras del Agente 007”, señala la misiva.



El texto finaliza diciendo “esperamos que los órganos competentes muestren imparcialidad y el apego a la ley en lo que se refiere a este ciudadano de la Federación de Rusia”.