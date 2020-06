Covid-19 en Villahermosa: "se quieren lavar las manos culpándonos a los internos"

Natalia Moreno Quintero

Ante la grave emergencia de salud que se presenta en la cárcel Villahermosa, donde en una semana han descubierto 312 casos positivos para coronavirus, los reclusos sienten con el paso de las horas más cerca la muerte que la libertad



A la fecha se han realizado 750 pruebas y aunque no han llegado los resultados de todas, el 36 % de las analizadas dio positivo. Un panorama alarmante si se tiene en cuenta que a 4600 internos no se les ha tomado muestra y si se extrapolan las cifras podrían ser más de 1200 los contagiados.



“Es como estar condenados a muerte porque en el patio hay 900 reclusos y solo a 400 se les hizo la prueba y de ellos resultaron 52 positivos. A los otros 500 no se les ha tomado muestra y esta es la hora que no sabemos cuáles son los infectados y cuales no, porque seguimos revueltos en el patio”, asegura David*, como llamaremos a uno de los internos entrevistados.

4600 internos de la cárcel Villahermosa están a la espera de que se les realice la prueba del Covid-19.

Según conoció El País, desde el pasado 22 mayo estaban enteradas las directivas del penal del primer caso de contagio en el interior de la cárcel y del cuadro sintomático que presentaban algunos de los internos, pero fue solo hasta el 5 de junio, dos semanas después, que se hizo pública la noticia. Ya los infectados eran once.



Ni la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, encargada de la salud de los reclusos del país, ni la Administración Municipal, autorizada desde el 4 de junio mediante decreto presidencial para tomar acciones que garanticen las condiciones de salud al personal privado de la libertad, han hecho algo al respecto.

La Uspec siempre ha sido una entidad paquidérmica en su capacidad de respuesta, asegura el concejal y exdirector regional del Inpec, Harvy Mosquera, con el agravante de que ahora está acéfala ante la renuncia de su directora.



“La Administración Distrital puede apelar también a lo dispuesto en el Decreto 804, expedido el 4 de junio, y que autoriza adecuar un bien inmueble propio o alquilado a trasladar allí a los privados de la libertad que resultaron positivo, asumiendo como centro penitenciario transitorio como lo establece el decreto”, señala Mosquera.



Pero la ciudad no reaccionó sino hasta el pasado lunes cuando la cifra de contagios por Covid-19 en la cárcel Villahermosa se elevó a 109 casos y corrió el rumor de que probablemente uno de los internos fue trasladado a una cita médica y en el centro asistencial adquirió el contagio y este lo transmitió a sus compañeros de patio.



La hipótesis principal de las autoridades carcelarias no cayó bien entre la población privada de la libertad que, según explica otro de los internos, “todos aquí adentro sabemos claramente qué fue lo que ocurrió”.



“Vemos que se quieren lavar las manos con nosotros; cómo así que están revisando y estudiando la posibilidad de ver si alguno de los internos tuvimos contacto con personas de afuera, cuando a nosotros nos quitaron la visita desde el 7 de marzo”, asegura el interno al otro lado del teléfono.

Familiares de los internos protestan a las afueras de la cárcel pidiendo por la dignidad de los reclusos y exigiendo medidas para garantizar su bienestar. Jorge Orozco - El País

Crónica del contagio

Las directivas del centro penitenciario quisieron acertadamente salirle al paso a la pandemia cuando en el mes de marzo se prohibieron las visitas.



Las medidas de bioseguridad se aplicaron para los internos, quienes luego de salir a citas médicas eran aislados durante 15 días antes de regresar a su patio, pero el control no fue el mismo con el personal administrativo y de guardias que todos los días iba a almorzar a sus casas.



El primer caso positivo fue justamente el del dragoneante (r) que administra el taller mecánico. El viernes 22 de mayo se desalojó el Patio 10, donde pernoctan quienes trabajan con él y quienes realizan actividades ocupacionales y están en contacto constante con el personal de guardia.



Dos días después los resultados revelaron que cuatro de los detenidos de ese pabellón también dieron positivo, pero ya habían tenido contacto con el resto de sus compañeros y habían sido reubicados en los patios 7 y 9, incluido el interno reportado como fallecido el pasado viernes.



En los días siguientes eran 11 los infectados: cuatro internos, tres auxiliares de la Policía y cuatro guardianes, mientras el contagio se iba propagando por toda la cárcel.



Posteriormente se conoció que dieron positivo para Covid-19 el interno que hace el aseo en la Dirección, el Director del penal, su conductor, la secretaria, un empleado del casino donde se sirve la comida a los dragoneantes, otro del asadero, la cocinera del penal y los síntomas se multiplicaron en los reclusos del Patio 2.



Los pabellones que presentan el mayor grado de contagio, según fuentes que pidieron reserva de su identidad, son el Patio 2 con 121 casos; el patio 4, con 45 casos, y el Patio 9, con 18 casos. No obstante, se aplicó un número de pruebas mínimo en cada patio y hasta el momento está comprobada la presencia del Covid en 7 de ellos, aunque no han llegado todos los resultados pero se presume que el contagio es general.



Como medida de contingencia ante la gravedad de la situación se decretó la cuarentena y aislamiento del Patio 2 de Villahermosa con sus 870 internos, mientras al Patio 10 se están trasladando a quienes la prueba les da positivo.



“Nos preocupa que del Patio 2, que es el que está más grave, alcanzaron a llevar gente al pasillo del primer piso que llaman ‘políticos’ y que es donde están las personas con otras enfermedades, en sillas de ruedas o con discapacidades”, relata David, quien asegura que todo lo que tienen es un tapabocas, aunque el viernes les suministraron mascarillas.



Ante la prohibición a que se pronuncien las autoridades regionales del Inpec, El País buscó a las directivas nacionales y la única respuesta bajo reserva de identidad es que se vienen adelantando acciones de grupo.

“Todas las decisiones se están tomando en equipó bajo las directrices del alto Gobierno en coordinación con la Secretaría de Salud de Cali, con la Uspec, la ESE y la Fiduprevisora, que controla la salud de los internos”.

El Patio 8 de Villahermosa se asignó para los adultos mayores, mientras en el Patio 5 permanecen los internos que tienen enfermedades de base y presentan alto riesgo.