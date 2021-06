Consejos para cuidar la prima de los ladrones

Valentina Rosero Moreno

Teniendo en cuenta que por estos días aumenta el flujo de dinero por el pago de la prima de mitad de año, las autoridades nacionales y locales están implementando dispositivos especiales de seguridad en zonas bancarias y comerciales para prevenir hechos de hurto, y han alertado, en especial, por el actuar en esta época de los ciberdelincuentes.



La Policía Metropolitana de Cali y expertos advirtieron que resulta importante que los usuarios del sistema financiero, durante estos días, recuerden algunas medidas de autoprotección, especialmente para la prevención del hurto y el cuidado de los elementos personales; así como estar alerta, solicitar acompañamiento policial y reconocer actitudes sospechosas para no ser víctimas de los delincuentes.



Alexander Ramírez Duque, gerente de Frontech - Eset en Colombia, una compañía de seguridad informática, dijo que, con el ánimo de aportar a la prevención de este delito desde el ámbito cibernético, que “debido a la pandemia causada por el Covid-19 y las restricciones de movilización impuestas a la población por distintos gobiernos, se incrementó el uso de plataformas digitales, en especial la banca electrónica y las compras online”.



Por tal motivo, la compañía analizó un nuevo caso de fraude bancario que consiste en el robo de credenciales de acceso a homebanking, también conocido en algunos países como banca electrónica o banca online, y que no solo son utilizadas para vaciar la cuenta bancaria con pequeñas transferencias a otras cuentas, sino también para sacar un préstamo pre-aprobado a nombre de la víctima y robar el monto otorgado.



Por lo anterior, según los investigadores del Laboratorio de Eset, la víctima se queda sin dinero, con las cuotas a pagar del préstamo y un litigio judicial con el banco para intentar demostrar que no fue el titular de la cuenta quien realizó dichas transacciones.



A lo que agregó el CEO de HR Network, Raúl Donado, que “en efecto existe un riesgo y una amenaza latente, sobre todo en estos días en que las empresas legalmente constituidas entregan la prima de mitad de año, que los delincuentes están al acecho, esperando por sus víctimas, lo cual son personas incautas que no toman las medidas de seguridad para evitar ser objeto de estos robos por parte de los ciberdelincuentes”.



A su vez, la directora de la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, Claudia Marcela Giraldo, explicó que “la prima de mitad de año es el esperado ingreso de todos los colombianos en esta época. Este recurso es usado para realizar compras de la temporada como lo son regalos, vacaciones, reuniones familiares y pagos de obligaciones pendientes”.



“El crecimiento del comercio electrónico y la facilidad que ofrecen las diferentes plataformas digitales, convierten estos entornos en opciones atractivas para los compradores. No obstante, en esta época los ciberdelincuentes también pueden aprovechar y hacer de las suyas, de este modo es importante tener en cuenta todas las recomendaciones se seguridad posibles, para no terminar siendo víctima de este tipo de fraude”, dijo Giraldo.

Para compras seguras por internet

Desde distintos sectores de seguridad están alertando que, como sucede con cualquier temporada de compras, los estafadores buscan crear falsas tiendas para atraer posibles víctimas y sacarles su dinero.



“Lo crucial es quedarnos con aquellas tiendas virtuales que cuentan con una buena reputación, vendedores con registros verificables y buenas reseñas por parte de otros compradores”, recomendaron las autoridades de Policía.



“Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un engaño. Hay que tomarse el tiempo para pensar antes de comprar o publicar información personal. No se deben realizar compras utilizando una red pública, solo a través de conexiones seguras”, acotaron.

Alertas de ciberseguridad

Raúl Donado también avisó que la gente está expuesta tanto de modo virtual como presencial, así que “se deben mantener todos los sistemas de seguridad, como antivirus, activos en los computadores y celulares donde se desarrollen este tipo de actividades financieras, puesto que estos permiten bloquear estas páginas falsas”.



“Ya de manera presencial, debemos evitar digitalizar la clave en cualquier espacio, puesto que los cajeros o datáfonos, a veces, son manipulados por los delincuentes con cámaras ocultas para lograr acceder a nuestras cuentas”, declaró Donado.



Igualmente, desde la Policía se recomendó que, “en lo posible, no se retiren cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si por algún motivo la persona llega a hacerlo, no dudar en solicitar el acompañamiento de la Institución. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas, con su debido cuidado y asesoría”.



También, indicó la Policía, “si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde una mayor seguridad y verifique que no tenga elementos extraños, tape el teclado cuando digite la clave, no permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave; en lo posible, vaya acompañado”.



“Al abordar un vehículo de servicio público, identifique los datos del mismo e informe a una persona de confianza. Tampoco ingrese datos personales en los links que sean desconocidos. Los enlaces que llegan a través de mensajes o WhatsApp que dicen ser del banco y llevan a alguna página donde piden todos los datos para el acceso a tus cuentas, son falsos. Se debe tener siempre en cuenta que el banco o la tienda nunca solicitarán que ingreses datos confidenciales en un enlace”, añadió la autoridad.



Por todo lo anterior, expertos en ciberseguridad concluyeron que es mejor siempre ingresar directamente a la plataforma o escribir directamente el URL o dirección de la página web del banco o tienda.

Para más seguridad

Si va a realizar una compra en un comercio que no es habitual o tiene alguna duda al momento de decidir el método de pago, se debe eligir la opción que permita hacerlo más adecuado, a través de la app de tu banco.



Luego de terminar una compra, se debe chequear el balance de la cuenta para asegurarte de que todo está bien y que el precio que se pagó por el producto corresponde al establecido.