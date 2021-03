Concejal pide presencia del Ejército para próximos partidos en el Pascual Guerrero

Andrés Felipe Carmona

En un debate público citado por el Concejo de Cali para tratar la problemática de las 'barras bravas' en la ciudad, la Corporación pidió a las autoridades fechas precisas para la reapertura del estadio Pascual Guerrero y reforzar con militares los anillos de seguridad que se instalan para cada partido.



Al debate fueron citados el secretario de Deporte, Silvio López; de Gobierno y Justicia, Juan Pablo Paredes; el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas y los representantes de los clubes América y Deportivo Cali.



También los representantes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios San Fernando y Eucarístico, quienes expresaron sus puntos de vista y soluciones a la problemática que se generan con cada partido.



Para el concejal Fernando Tamayo, del Partido Conservador, "se tienen que articular las fuerzas de la Policía con el Ejército para brindar una real sensación de protección a la sociedad. ¿Cómo se puede manejar el tema de entrada al estadio?, que los militares hagan control para el acceso de los barristas y las personas en general en alrededores del estadio, esto para garantizar la no presencia de armas en estas zonas".



Además, según dijo, las autoridades deben apoyarse con cámaras de seguridad. "Con todo lo que ha pasado desde el clásico anterior y solo dos personas han sido judicializadas, eso es algo vergonzoso", acotó el concejal.



Durante la plenaria que se cumplió este miércoles, la concejal Tania Fernández Sánchez aseveró que el Municipio debe proponer una política de seguridad integral que genere acciones preventivas y correctivas a favor de los ciudadanos.



Si bien, dice Fernández, los hechos, en su mayoría, han ocurrido dentro del estadio Pascual Guerrero, el entorno se afecta porque al escenario asisten entre 10 y 20 mil personas que luego se desplazan a las diferentes comunas.



Frente a los planteamientos hechos por los concejales, el secretario de Seguridad y Justicia, Juan Pablo Paredes, hizo un presentación de lo implementado hasta el momento en materia de seguridad y recordó la sanción de no público en el estadio mientras los clubes locales no presenten un plan satisfactorio de seguridad para el escenario deportivo.



De igual manera, el funcionario descartó tajantemente la vinculación del Ejército en la seguridad perimetral de cada encuentro en el Pascual Guerrero.



"A cada una de las fuerzas hay que respetarle su misión institucional y reconocer las competencias principales de cada una. No creo que se necesario que el Ejército esté en un anillo de seguridad en alrededores del estadio, pero no quiere decir que no estemos trabajando con ellos, ya lo estamos haciendo junto al CTI y Tránsito, así pasó con los dos partidos de la final", expresó Paredes.



El funcionario dijo que la solución no vendrá de la noche a la mañana para la problemática en el estadio, pero sí se buscará tener, cuanto antes, las soluciones para reabrir el escenario deportivo. "Desde el 24 de mayo lo dije, no estamos preparados por ahora para tener dentro del Estadio a las dos barras de los equipos Cali y América".



Uno de los ausentes al debate fue el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, quien en su reemplazo delegó al coronel Henry Jiménez, segundo al mando de la institución en la capital del Valle.



"Son posiciones respetuosas las de los concejales pero los roles de la Policía y el Ejército se tienen que respetar y nosotros nos basamos en la Constitución que es muy clara en definir en el artículo 218 las funciones de la Policía y en el 216 las de las Fuerzas Militares", afirmó el coronel Jiménez.



El oficial fue claro en decir que aunque las capacidades de la Policía en la ciudad no han sido sobrepasadas y que ya, en algunas zonas de Cali, sí están trabajando en conjunto para combatir el crimen.



Este debate fue citado por el Concejo luego del clásico entre el América y el Deportivo Cali que dejó 85 personas conducidas a estaciones de Policía, 30 lesionados y 51 armas blancas incautadas. Esta semifinal terminó con la invasión de algunos hinchas al campo de juego y una batalla campal entre las barras bravas de los dos equipos.



"130 negocios afectados con cada partido": líder



Nelly Marín, líder de la Comuna 19, denunció ante la Plenaria del Concejo que 130 negocios de esta zona aledaña al estadio son los afectados directamente con cada partido que se juega en el escenario.



"Soy comerciante del barrio El Templete y vivo ahí hace 40 años, pero la presencia de estos hinchas ha acabado con nuestra tranquilidad. Le cuento que a mi hermano el año pasado una horda de jóvenes le quebró un vidrio y le robaron la mercancía, los daños sumaron cinco millones de pesos", contó la mujer.



Denunció, además, que cada vez que hay partidos las 'barras' empiezan a recorrer las calles del sector pidiendo dinero para supuestamente boletas, al tiempo que consumen drogas. "Como será que hasta esta personas roban a las señoras de la tercera edad, las persiguen para quitarle algo de dinero", expresó.



El viernes América presentará de nuevo plan de seguridad

Las directivas del América de Cali deberán presentar de nuevo el plan de seguridad para el estadio Pascual Guerrero este viernes, pero con las observaciones ya corregidas que fueron planteadas por las autoridades.



El secretario Paredes indicó que los 'Diablos Rojos' tienen una propuesta muy avanzada que ya tuvo una prueba en el estadio a puerta cerrada.



"Básicamente las observaciones que le hicimos hace dos semanas a ellos fueron dos: mejorar en los tiempos de ingresos al estadio, que deben ser ágiles y efectivos, e implementar unos equipos de detección de metales con una marca determinada que son más eficientes", acotó el secretario Juan Pablo Paredes.