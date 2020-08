Con llamadas y mensajes de texto insisten en robarlo, vea aquí consejos para evitarlo

Alejandro Cabra Hernandez

Mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos donde suplantan a entidades bancarias o a distintas organizaciones, los ciberdelincuentes siguen tratando de engañar y robar a la ciudadanía en medio de la pandemia y la cuarentena.



Es por esto que entidades como la Fiscalía y su seccional Cali, alertó ayer sobre el aumento de falsas ofertas que están implementando los delincuentes informáticos para acceder a los datos personales de los ciudadanos y lograr su cometido de estafarlos.



El ente de investigación advirtió que el enganche de las distintas modalidades de los delincuentes cibernéticos consiste en que realizan propuestas que apelan a la emocionalidad tales como; la entrega de premios, prometen empleos, un aumento en el cupo del crédito, bonificaciones en las cuentas bancarias y hasta condonación de deudas.



La Fiscalía informó que detectó 10 eventos de este tipo en el Valle del Cauca y 23 en Cali, solo en el mes de julio pasado.



Entre los casos que se han presentado, pero que han resultados fallidos para los ciberdelincuentes, está el de Lucía Plazas, una caleña que mientras estaba mercando recibió una llamada de un supuesto agente de una entidad bancaria con el fin de renovar los datos personales.



“El número que me llamó fue el 3008998604. La supuesta asesora del banco me manifestó que se estaba comunicando conmigo porque estaban reforzando la seguridad a raíz de que en tiempo de pandemia se habían aumentado los intentos de robo en cuentas bancarias”, dijo Lucía.



La mujer aseguró que en un principio le pareció verídica la llamada debido a que la presunta funcionaria sabía su nombre completo, el número de su cédula, la dirección de su antiguo trabajo, información que ella no le había proporcionado hasta el momento, sin embargo, empezó a sospechar cuando la estafadora le comentó que debía brindarle su clave de internet con la cual entraba al portal web del banco.



Efectivamente, Lucía se percató a tiempo y colgó. Cuando llamó al banco a preguntar por lo sucedido le dijeron que le intentaron robar todo el dinero que tenía en la cuenta.



Otra de las modalidades que se han evidenciando con las tarjetas, consiste en que los delincuentes contactan a los usuarios y les informan que le renovarán la tarjeta de crédito a un rango mayor para que así obtengan más beneficios, y lo que buscan es quedarse con la antigua tarjeta con el objetivo de utilizarla con fines delictivos.

Consejo: tener malicia cibernética

Para no ser víctima de un ciberdelito, Fernando Castañeda, director ejecutivo de Efeyce Integrales, entidad especializada en ciberseguridad, brindó consejos, como tener malicia cibernética.



El experto aseguró que los delincuentes informáticos basan su accionar en la ingeniería social. A través de una llamada, mensaje de texto o correo buscan “ganarse la confianza del interlocutor y con ello van sustrayendo información”.



Por lo que, afirmó, “debe primar la prevención, las personas deben aplicar la ‘ciberdesconfianza’, no brindarle su información personal a cualquiera, ni publicarla en redes, preguntar mucho de dónde me están llamando, rectificar información”, aseveró Castañeda.



Asimismo, Carlos Cruz, otro experto, dijo que: “si los usuarios reciben llamadas de números desconocidos que se identifiquen como bancos, no brindar información personal ni digitar claves. Si hay dudas lo mejor es colgar y luego contactar a la entidad”.