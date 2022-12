¿Cómo cerrar el año con menos de 1000 homicidios?

Uno de los principales objetivos que tiene la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia es lograr que en el 2022 la cifra de homicidios cierre por debajo de los 1000 casos, algo que sería histórico para la ciudad porque nunca se ha logrado una reducción de esta magnitud.



“Mi objetivo al cierre de 2022 es seguir trabajando fuerte para salvar vidas, es decir, luchar contra el homicidio y desarticular las estructuras que se dedican al sicariato. Quiero trabajar para quedar por debajo de 1000 homicidios porque eso es algo que sería muy significativo para nosotros, ese es mi principal objetivo”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón.



Las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali son claras. Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año se han cometido 878 homicidios, lo que significa que en los 28 días que faltan para terminar el 2022 la cifra de asesinatos no puede superar los 122 casos si se quiere cumplir la meta.



Ante este panorama, expertos en seguridad sostienen que es clave no bajar la guardia durante estos últimos días del año, pues históricamente han sido los más críticos. Por ejemplo, en diciembre de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia y sin Feria de Cali presencial, la cifra de personas asesinadas fue de 102. Si se revisan las cifras del año anterior, fueron 92 los homicidios en el último mes del año.



“Es clave no bajar la guardia y mejorar los mecanismos de respuesta a problemas de convivencia, más en un mes que se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas y se aglomera la gente en fiestas y reuniones sociales. Será clave prevenir que las riñas terminen en muertos y eso requiere una profunda y ágil capacidad operativa de las autoridades. Yo creo que este año podemos terminar con menos de 1000 homicidios, aunque no veo eso como una gran conquista”, explicó Andrés Felipe Galindo, experto en temas de seguridad.



Según Galindo “hay expertos que reconocen que la labor de las autoridades locales ha sido efectiva. Una adecuada coordinación de la Administración Distrital con la Policía ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras criminales. Pero también hay factores externos que podrían estar incidiendo, recordemos que Cali tiene y recibe la influencia de fenómenos de ilegalidad regionales, nacionales e internacionales”.



Lea además: Caleños claman porque haya más seguridad en las estaciones del MÍO



Las comunas más afectadas por esta grave problemática son la 13, 14 y 15, todas ubicadas en el oriente de la ciudad, y los expertos en seguridad recomiendan enfocar los esfuerzos de las autoridades en estos lugares.

En lo corrido del año en la Comuna 13 se han cometido 71 asesinatos, en la 14, van 96 reportes y en la 15, el registro es de 90 casos.



Otros de los lugares más afectados por este flagelo están ubicados en la ladera de Cali. Muestra de ello es la Comuna 20 sitio donde se encuentra el tradicional barrio Siloé, Belén, Belisario Caicedo y Brisas de Mayo, entre otros. Allí a inicios de octubre se registró la masacre de cinco personas en horas de la madrugada, al parecer por retaliaciones entre bandas delincuenciales. Además, en lo corrido del año van 57 asesinatos, es decir, 14 casos más que en el mismo periodo del 2020.



“Tener menos de 1000 homicidios en Cali es posible siempre y cuando la Policía implemente estrategias, controles en las vías, allanamientos y verificación o búsqueda de antecedentes”, dijo Héctor Herrera, uniformado retirado de la Policía.



“Es importante hacer operativos en los ingresos a la ciudad, pues para esta época del año llegan a Cali sujetos que tienen antecedentes judiciales y es allí cuando se presentan las famosas retaliaciones entre bandas criminales. Es por este motivo que donde hay bastante aglomeración de personas no se puede bajar la guardia ya que por ir a asesinar a una persona los delincuentes pueden acabar con la vida de inocentes que estén alrededor”, explica el oficial retirado.



Los barrios de la ciudad donde más se han cometido asesinatos en lo corrido del año son: Los Comuneros I, con 26 casos; Promociones Populares B, con 22 reportes; Alfonso Bonilla Aragón, con 21 homicidios y el sector Alto de Los Chorros, también con 21 registros. Todos ubicados en sectores vulnerables de Cali. En la lista siguen barrios como El Retiro, Mojica, Siloé, El Vergel, Morichal de Comfandi, Terrón Colorado y Ciudadela Floralia, entre otros.



“Los controles de la Policía deben ser móviles y no se deben quedar ocho horas en el mismo lugar, todo esto para evitar que pasen drogas, explosivos o armamentos. Además, en los centros comerciales es importante que haya oficiales para evitar que las zonas bancarias estén a merced de los delincuentes, pues donde hay grandes recaudos de dinero es donde actúa el ladrón. Si se requiere es importante que la Policía pida apoyo a Bogotá para tener más oficiales vestidos de civil o haciendo inteligencia. Si hacemos operativos constantes durante el día y la noche se reducirá el homicidio”, afirmó Héctor Herrera.



Según las estadísticas entregadas por el Observatorio de Seguridad de Cali, la mayoría de los homicidios en la ciudad se presentan los fines de semana, específicamente el domingo. En lo corrido de 2022 en este día de la semana han ocurrido 189 asesinatos, es decir el 22% de los casos. La mayoría se registra en horas de la madrugada cuando hay consumo de alcohol y la gente sale de las fiestas que iniciaron el sábado en la noche.



“Eso no es nuevo. Hay una fuerte correlación entre los homicidios por problemas de convivencia y los horarios donde más se registran esos delitos, que es en el amanecer de los domingos. Probablemente los problemas empiezan el sábado en la noche, generalmente por consumo de licor y otras sustancias, y estalla los domingos. Esto recuerdo nos lo explicaba hace unos años el Observatorio de Seguridad. Creo que mientras no controlemos el porte de armas y tengamos mecanismos oportunos de conciliación, el domingo seguirá siendo un día violento. El caleño en la madrugada cuenta muertos y al mediodía va a misa. Es un asunto estructural que no hemos podido romper”, dijo Galindo.



“Desde la Alcaldía celebran que los homicidios en la ciudad han tenido una reducción del 23%, pero otra cosa que nos preocupa son los hurtos, pues en algunos casos estos terminan en asesinatos. Cali desde el año 2008 a la fecha no cuenta con una política pública de seguridad, es decir no hay una agenda para acabar la criminalidad en la ciudad y esa es una falencia que tenemos como capital. La seguridad en Cali no es prioridad y mientras en el 2008 el dinero para invertir en seguridad estaba en el orden de los 2.6% del presupuesto anual, en esta administración esa cifra no llega ni al 2%”, advirtió el concejal Roberto Rodríguez Zamudio.

El cabildante también criticó el poco dinero que habrá para la seguridad el próximo año, pues esto podría colocar en riesgo el trabajo de reducción de homicidios que se viene adelantando este año. “No se compadece que el Secretario de Seguridad esté solicitando $179 mil millones para operar su cartera en el 2023 y escasamente se le otorguen $61 millones, mientras que en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá o Bucaramanga el dinero para la seguridad está por encima del 5% de presupuesto total”.