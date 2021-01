Erika Mantilla

A cinco se eleva la cifra de víctimas fatales de un ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo en zona rural de Buga, en el cual otras dos personas resultaron heridas.



El hecho ocurrió cerca de las 2:15 a.m. en una finca de la vereda Cerro Rico, jurisdicción del corregimiento Chambimbal.



En el informe preliminar de la Policía seccional Valle, se detalla que cuatro hombres armados llegaron hasta la finca Santa María, a diez minutos de la variante y 40 minutos del casco urbano del municipio, preguntando por el hijo del dueño de la propiedad.



El joven fue atacado con arma de fuego en primer lugar y luego, dispararon indiscriminadamente contra las personas que departían en ese lugar.



Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pablo Marín, de 18 años; Nicolás Suárez Valencia, de 18 años; Sara Rodríguez García, de 18 años y quien sería hija de uno de los médicos del Hospital Divino Niño; y Valentina Arias, de 17 años. Todos ellos eran estudiantes y sus cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Buga.



Jacobo Pérez Vásquez, de 18 años y quien era el hijo del propietario de la finca, alcanzó a ser remitido con vida a un centro asistencial, donde falleció en horas de la tarde de este domingo y se convirtió en la quinta víctima fatal del hecho, confirmaron fuentes a El País.



Los heridos son Ramiro Martínez Cuadros, de 60 años y quien se desempeñaba como mayordomo de la finca y Santiago Tascón Arboleda, de 17 años.



Una de las primeras hipótesis sobre la incursión armada indicaría que los atacantes pretendían secuestrar a una de las víctimas.



Cerca de las 10:00 a.m., la Fiscalía General de la Nación anunció que fue designado "un grupo especial de fiscales adscrito al equipo itinerante de homicidios múltiples para que agilice el esclarecimiento de este hecho".



Hasta Buga se desplazó un equipo de 10 funcionarios que adelantará los actos urgentes y el inicio de la investigación. Además, el caso fue priorizado por el fiscal Francisco Barbosa y la delegada de Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, estará al frente de la investigación.



Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles del hecho. La revista Semana reveló que el reporte preliminar de las autoridades dio a conocer que las víctimas estaban dentro de un jacuzzi.

El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, y el general Jorge Luis Vargas, director nacional de la Policía, fueron delegados por el presidente Iván Duque, para liderar un consejo de seguridad extraordinario este domingo, tras el cual podrían anunciarse nuevas medidas.



El mandatario nacional indicó en Twitter que condena "el asesinato de cuatro personas cerca a Buga. He dado instrucción al Cdte. @COL_EJERCITO Eduardo Zapateiro, y al director @PoliciaColombia Jorge Vargas, trasladarse de inmediato a la región. Daremos con los responsables del crimen. Nuestra solidaridad con las familias".

Frente a los hechos violentos ocurridos esta madrugada en el municipio de #Buga, Valle del Cauca, tropas de @COL_EJERCITO en coordinación con unidades de @PoliciaColombia y el acompañamiento de @FiscaliaCol se desplazaron al sector. — Mindefensa (@mindefensa) January 24, 2021

El comandante del Ejército compartió en Twitter algunas de las imágenes del sobrevuelo adelantado en zona rural de Buga y del consejo de seguridad.

Con el propósito de atender situación presentada en las últimas horas en Buga, #ValleDelCauca, con director @PoliciaColombia, realizamos sobrevuelo por el lugar de los hechos y #Ahora adelantamos reunión de seguridad con mandos regionales para verificar y analizar lo sucedido. pic.twitter.com/QYxmkkVKE8 — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) January 24, 2021

En el mismo sector donde ocurrió la masacre, pero en días pasados, fue asesinado Carlos Erlid González Cortés, exconcejal de ese municipio.



Por información que permita la captura de los responsables, la Gobernación del Valle ofrece $150 millones y la Alcaldía de Buga otros $50 millones.